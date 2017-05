Nem kell megtanulnia repülni Kispéter Erzsébetnek

Kispéter Erzsébet szeretné, ha szabályosan mehetne haza. Fotó: Kovács Erika

– Most a MÁV fűnyíró brigádja dörgölte az orrom alá, hogy nincs jogom a zöld területükön át bejutni a házamba. De még mindig nincsenek szárnyaim! Ha nem lépek a MÁV füvére, nem jutok haza, csak repülve – háborgott a székkutasi Szélmalom utcában lakó Kispéter Erzsébet. Egy éve írtunk a problémájáról A MÁV többször is felszólította az asszonyt, hogy ne a társaság rakodó- és füves területén keresztül közelítse meg a házát. Csakhogy másképp nem tudja. A régi bejáró nyomvonalában villanyoszlopok vannak.Egy éve a MÁV sajtóosztályától azt a választ kaptuk az asszony problémájára, hogy a földhivatali nyilvántartás szerint Kispéter Erzsébet és a szomszédos ingatlanok tulajdonosai a saját tulajdonuk megközelítésére valóban a vasút területét veszik igénybe. Erre azonban csak a MÁV Zrt. által kiadott engedély alapján lenne lehetőség.Tavaly májusban a székkutasi állomás burkolt rakodóterületén a Szeged–Orosháza vonal pályafelújításához szükséges anyagok szállítása, lerakása miatt azt javasolták a lakóknak, hogy a Szélmalom utca füves területén át közelítsék meg az otthonukat. Azt ígérték, megvizsgálják a lehetőségét, hogy az asszony háza környezetében közterületet alakítsanak ki.

Kispéter Erzsébet egy év után azért kereste lapunkat, mert nem történt előrelépés az ügyében, legalábbis erről nem tudott. – Amióta az egy évvel ezelőtti cikk megjelent, én már elmentem a MÁV vezérigazgatójához, de nem engedtek be hozzá, mert nem jelentkeztem be előre. Most már jó lenne, ha végre pont kerülne az ügyem végére. Szerettem volna felújítani a házat, bevezetni a vizet és a szennyvizet. De a MÁV úgysem engedné meg, hogy a saját területét feltúrjam, és ott menjenek a vezetékek! Eladni sem lehet ezt a tanyát. Ki vesz meg egy olyan ingatlant, amit csak helikopterrel lehet szabályosan megközelíteni? A legjobb lesz, ha a MÁV megveszi a házam. Ígérem, egy hét alatt eltakarodom innen. Aztán azt csinálnak vele, amit akarnak!Ismét megkerestük a MÁV sajtószolgálatát. Arról tájékoztatták lapunkat, hogy körvonalazódik a megoldás. Mint írták, a házat nem veszik meg. Megvizsgálták viszont a közterület kialakításának feltételeit. A működésükhöz nem szükséges ingatlanrész kezelői jogát átadhatják az önkormányzatnak. A telekalakítás, vagyonrendezés azonban időigényes, a törvényi előírásokat be kell tartani. A lehetőségekhez mérten felgyorsítják a folyamatot. Már felvették a kapcsolatot a székkutasi önkormányzattal. Ezt megerősítette Szél István polgármester is. – Nemrég megkaptuk a MÁV levelét. A testület hamarosan dönt a terület vagyonkezelésbe vételéről – mondta lapunknak.