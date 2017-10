Nem kezeltette fertőző beteg lányát, vádat emeltek ellene

A tájékoztatás ellenére a következő kezelésen már nem jelentek meg, majd az egészségügyi intézmény több alkalommal telefonon és ajánlott levélben is felszólította a vádlottat és lányát a kezeléseken való részvételre. Mivel ezek eredménytelenek maradtak, az egészségügyi intézmény jelzéssel élt a járási tisztifőorvos felé, aki határozatával 2016. novemberében elrendelte a kiskorú orvosi vizsgálat céljából történő megjelenését.

A vádirat szerint a helyi járási hivatal gyámügyi osztálya 2015-ben védelembe vette a vádlott lányát, akinél a 2016. nyarán elvégzett klinikai és laboratóriumi vizsgálatok fertőzéses betegségeket igazoltak. A gondozó intézet telefonon vette fel a kapcsolatot a vádlottal, hogy gyermekével együtt a szakrendelésen jelenjen meg. A vádlott ennek első alkalommal eleget is tett, részletes tájékoztatást kapott a gyermek betegségének természetéről, a kezelés nélküli várható következményekről mind saját magára, mind a környezetére nézve.Mindez kiegészült a helyi gyámügyi osztály részéről történt telefonos felhívásokkal, s újabb határozatokkal. A 2016. augusztus 30-a óta ismétlődő és az egészségügyi intézmény, a járási tisztifőorvos és a gyámügyi osztály felhívásainak a vádlott 2016. november 24. napján tett eleget, amikor is újabb tájékoztatást kaptak a betegségről és annak kezelésével kapcsolatos eljárásról és kötelezettségeikről. Ezen alkalommal a kezelés megkezdésére is sor kerül, azonban ezt követően ismételten többszöri felhívás ellenére a vádlott és - most 18. évében járó - lánya 2017. márciusáig továbbra sem jelentek meg a fertőző betegség gyógyításával kapcsolatos ellátás igénybevételére. Tette a vádlott mindezt annak ellenére, hogy többször megígérte, hogy a kezelés folytatása érdekében gyermekével a gondozóban megjelenik, azonban ennek soha nem tett eleget.

A vádlott ezzel a magatartásával 2016. nyara és 2017. márciusa közötti időszakban nem tett eleget a kiskorú gondozása körében elvárható minimális követelményeknek, így nem gondoskodott lánya gyermekorvosi vizsgálatokon és kezeléseken való részvételéről , súlyos mértékben veszélyeztette a gyermek testi fejlődését, figyelemmel arra is, hogy a fertőzéses gyulladás súlyos szövődményekhez, orvosi ellátás hiányában akár halálhoz is vezethet.

A járási ügyészség a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja

A vádlott bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.