Nem lesz parkoló a Szőnyi-iskolánál - Előbb közösségi teret alakítana ki az iskola fenntartója

Előbb közösségi teret alakítanának ki az iskola mellett. Fotó: Máté Gergely

– Nem fog megoldódni a parkolás ebben a tanévben sem a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola környékén – tudtuk meg egy, az iskolát közelről ismerő forrásunktól. A tanévkezdésig már csak egy hét van hátra, a szülők pedig kocsival viszik reggelente a diákokat.

Májusban arról írtunk, hogy az iskola fenntartója ingatlanvásárlási szándéknyilatkozatot nyújtott be a Deák Ferenc utca 6/A szám alatti ingatlanra. Információink szerint az ott lakónak augusztus 21-éig kellett volna kiköltöznie. Most úgy tudjuk, előbb közösségi teret alakítanak ki, és csak utána következhet a parkolás.Megkerestük Bán Csabát, az Ótemplomi Református Egyházközösség lelkipásztorát is, aki most nem kívánt nyilatkozni, de elmondta, hogy a szülőket a tanévnyitón tájékoztatja az ügyről.

Még tart a vakáció, de már most sem lehet parkolóhelyet találni az iskolával szemben. Fotó: Máté Gergely

Az iskola környékén már hosszú ideje gondot jelent a szülőknek a parkolás. A Deák utca két oldalán kerékpársáv fut végig, a Rapcsák, a Lázár és a Deák utca közelben lévő csomópontja pedig a belváros forgalmasabb pontjai közé tartozik. Többen a Szegfű utcában keresnek parkolóhelyet, de az is hamar megtelik.

A szülők felvetették már, hogy a Deák és a Könyves utca sarkán lévő telket kellene parkolóként hasznosítani, de azt a választ kapták, hogy túl sokba kerülne, és viszonylag kevés helyet lehetne kialakítani. Bán Csaba májusban azt mondta, hogy a Könyves utcán található telekkel nem oldódna meg a probléma, mert ugyanúgy az úttesten kéne a tanulóknak átkelni. Az utóbbi tíz évben az iskola létszáma megkétszereződött, ezzel fokozódott a balesetveszély is.