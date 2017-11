Nem mindig bír ki száz évet egy épület: elbontják a régi vásárhelyi villát, de ugyanolyat építenek helyette

Már nem tudják felújítani az Ady Endre út 54. szám alatti házat - ezért elbontják. Fotó: Frank Yvette

– Amikor próbaképpen megbontottuk a tetőt, kiderült, hogy az épületet nem lehet felújítani, olyan állapotban vannak a téglák, porlik a kötőanyag – mondta az Ady Endre út 54. alatti házról Kendi Imre. Az ő cége a kivitelező ennél az építkezésnél, amely most a bontásnál tart.

Az Ady Endre úton most minden mozgásban van, két magánház is. Fotó: Bakos András

A régi ház utcafrontja még áll. Néhány éve a szomszédos, 58. alatti épülethez is hozzáfogtak, az a ház azonban jobb állapotban volt, a felújítás mellett döntöttek. Az Ady Endre út most egyébként is elejétől a végéig építési terület, mert a tramtrainre készülve kiváltják azokat a közműveket, amelyek a villamosvasútnak később útban lesznek. Utoljára akkor történhetett itt ekkora változás, amikor 1910-ben nyílt árverésen gazdára találtak az 550 négyszögöles porták, és a tulajdonosok – a városi elit tagjai, kereskedők, jogászok, iparosok – a következő években hozzáfogtak az építkezéshez. A Szegedi utca, majd Vilmos császár sugárút, majd Horthy Miklós utca villasora városképi jelentőségű. Annak az időszaknak az emléke, amikor a jövedelmező mezőgazdaság jólétet szült, és a lakókörnyezet iránti igényességet, nagyvonalúságot, a modern építészeti stílusok iránti nyitottságot.

Az építészek mellett mindig a város lakói is számon tartották, hol milyen változást hozott a tulajdonosváltás. Ezért a bontás most is beszédtémává vált. A promenad.hu című helyi hírportál is megemlékezett róla. Kiszely Róbert építészmérnök, a magánberuházás tervezője lapunknak elmondta, kollégáitól tudja, különböző internetes fórumokon aggódtak amiatt, hogy eltűnik egy szép régi ház. Az építészeti értékek megőrzése tényleg az utódok felelőssége, de az is, hogy a födém ne szakadjon rá senkire. – Az egykori épület nem állt műemléki védelem alatt. A tulajdonos megtehette volna, hogy valami egészen mást építtet ide. Ám az eredetivel megegyező stílusú és méretű ház készül – mondta Kiszely Róbert. – A házban több lakást is kialakítunk, hátul pedig lesz egy minimális bővítés. A homlokzat azonban az apró részletekig a régit fogja idézni. Tehát helyreáll az eredeti városkép.