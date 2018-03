Nem tudni, eltörlik-e az építményadót - Hiába kérdeztük az önkormányzatot Vásárhely adósságáról

A vásárhelyi önkormányzat adósságával kapcsolatban elmúlt napokban több szám is elhangzott az új polgármester, Márki-Zay Péter nyilatkozataiban. A múlt héten az ATV Egyenes beszéd című műsorában naprakész adatokra hivatkozva azt közölte, a városnak van adóssága, „méghozzá 4,23 milliárd forint, és ennek a kamata több mint 300 millió". Ugyanebben a műsorban arról is beszélt, hogy a több mint 400 millió forintos tartalékot már lényegében elköltötték. Erről lapunk is beszámolt. Hegedűs Zoltán alpolgármester erre úgy reagált: stabil gazdasági állapotban, tiszta lelkiismerettel adja át a várost az új polgármesternek.



A szombati díszközgyűlésen már majdnem félmilliárd forinttal kevesebbet emlegetett beiktatási beszédében az új polgármester: „a korábbi állításokkal ellentétben a vásárhelyi önkormányzatnak 3,8 milliárd forint adóssága van, amelynek idén 392 millió forint a tőke- és kamattörlesztése". Kovács László (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő, a pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke héten tartott sajtótájékoztatóján tételesen felsorolta, eddig milyen összegeket költöttek el vagy címkéztek meg: 110 millió ment az Erzsébet-utalványokra, 60 millió sportegyesületek támogatására, 150 millió vállalkozásoknak bérfejlesztésre, 32 millió orvosi rendelők felújítására, 8 millió pedig ezek bútorzatára.



Kovács kijelentette: a tartalékból 54 millió maradt, annak felhasználásról később döntenek. Kovács megemlítette a víziközművagyont, amit 2030-ig törlesztve 4,7 milliárdért vesz meg Vásárhely. Az idei törlesztés 392 millió forint lenne – ez a szám egyezik egy Márki-Zay által említett összeggel. Ugyanakkor a közművagyont az Alföldvíz évi 307 millióért üzemeltetésre bérbe veszi, így a városnak csak a két összeg közötti különbözetet, kevesebb mint 90 milliót kell kifizetnie. Cserébe azonban egy több milliárdot érő elemmel bővül a város vagyona.



Legutóbb a migránsszámláló elhelyezésekor szólt a pénzügyekről Márki-Zay. Közölte: a városnak jelenleg is van 430 millió forintos lejárt határidejű és 270 milliós szállítói tartozása, ehhez jön a víziközműért fizetendő évi 392 millió forint. Kamatokról itt már nem esett szó.



Szerettük volna megtudni, hogy van-e adóssága Hódmezővásárhelynek, ha igen, akkor az mennyi. Az adósság miből tevődik össze, van-e benne hitel? Mi a pontos helyzet a víziközművagyonnal? Szerettük volna megtudni azt is, hogy mi a helyzet Márki-Zay Péter legfontosabb választási ígéretével, a magánszemélyek építményadójának megszüntetésével. Ezzel kapcsolatban egyébként már elhangzott egy 2019-es dátum, ám részleteket nem tudni. Ezzel kapcsolatos kérdéseinket hétfőn fél egykor elküldtük az önkormányzatnak, ám pénteken lapzártáig – a többszöri ígéret ellenére – nem kaptunk választ.