Nem veszik át a használt fecskendőket a legtöbb patikában

Nem kötelesek



A hatályos jogszabályok szerint csak lejárt szavatosságú gyógyszereket vehetnek vissza a patikák. A fecskendők különleges kezelést igénylő fertőző hulladékok. De elvileg, ha a beteg a tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, tehát megfelelően becsomagolja, lezárja, egyes gyógyszertárakban bedobhatja a kijelölt hulladékgyűjtő dobozba. De az átvételre nem kötelezhetők.

A vásárhelyi Szabó Gáborné nem tudja, mit kezdjen az injekciós tűkkel.

– A férjemet november 30-án engedték haza a szegedi klinikáról, ahol törött csípőjével és combcsontjával műtötték. Harminc napig véralvadásgátló injekciót kellett neki beadni mindennap. A kúra letelt, és a fecskendőket megpróbáltam múlt pénteken visszavinni abba a patikába, a Tornyai János utcaiba, ahol a lányom kiváltotta az injekciókat. Nem foglalkoztak vele – panaszkodott a vásárhelyi Szabó Gáborné Mária elmesélte: azt mondták, a hulladékot küldjék vissza annak az orvosnak, aki az injekciót felírta – ezt természetesen meg sem próbálták –, vagy dobják be a kukába. A gyógyszertár nem veheti vissza, és a lejárt szavatosságú gyógyszerek gyűjtésére kitett dobozba sem helyezhető. Az alkalmazott a Susán Gyógyszertár vezetőjét is megkérdezte.

– Mit csináljak vele? A kukába, a többi szeméthez nem teszem, gyerek vagy kábítószeres is megtalálhatja. Itthon is úgy tettük el, hogy a védőkupakot visszatettük a tűre. Egyébként is mindent szelektíven gyűjtünk, papírt, műanyagot és a sütéshez használt olajat. Miénk a Föld, nekünk kell rá vigyázni – sorolta Szabó Gáborné.Több patikát megkérdeztünk a lejárt szavatosságú gyógyszerek, illetve az injekciós tűk gyűjtéséről, azt is, ahol az eset történt. Utóbbit nem értük el. Más gyógyszertárakban azt mondták, az orvosságok számára, mint már volt róla szó, dobozokat rendszeresítenek, a fecskendőkre – tudtuk meg az Erzsébet-kórház gyógyszertárában – nincs kidolgozott rendszer. Sokan rendszeresen inzulinozzák magukat, azoknak a fecskendők gyűjtése, tárolása állandó gondot okoz. A jogszabály hiányos, és éppen ezért – úgy tudjuk – az injekciós tűk 90 százaléka a kommunális hulladékban landol, a maradék 10 százalékot próbálják meg valahol leadni, mint azt Szabó Gáborné is megkísérelte.A közvetlenül megszólított Susán Gyógyszertárat nem értük utol, de kíváncsiak vagyunk a véleményükre.