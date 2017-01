Nem volt nagy ötlet rendőrök előtt fenyegetőzni gyilkossággal

A vádlottak június 10. napján egy hódmezővásárhelyi rokonuk ingatlanában tartózkodtak, amikor megjelentek a helyi rendőrkapitányság munkatársai, hogy kiadjanak a sértetteknek egy gépkocsit, amit egy másik büntetőeljárás során lefoglalt személygépkocsit a sértetteknek kiadjanak. A rendőri intézkedés végrehajtása során a sértettek az utcán tartózkodtak.



A rokonuknál tartózkodó vádlottak az ingatlan udvarából folyamatosan kiabáltak sértettek felé, szidalmazták őket és azzal fenyegetőztek, hogy ha a rendőrök elmennek, akkor megölik őket, elvágják a torkukat. Az eljáró rendőrök többször felszólították őket, hogy hagyjanak fel a fenyegetéssel és a kiabálással, de mivel ez nem vezetett eredményre, az egyik nőt a rendőrautóba ültették.



Ez azonban csak még jobban feldühítette a társait, akik közül a férfi az utcára is kiment. Támadóan lépett fel, nagy lendülettel a sértettek felé indult - az élet kioltására irányuló fenyegetések hangoztatása mellett -, és megkísérelte őket megrúgni. A rendőrök földre vitték, megbilincselték és őt is a rendőrautóba ültették. Ugyanígy járt harmadik társuk is, aki ezt követően sem hagyott fel kiabálásával, illetőleg a sértettek fenyegetésével.

Az ügyészség a vádlottakat személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségével vádolja. Bűnösségük kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.