Nevelt őzeket tereltek a puska elé a vadászatszervezők, vásárhelyi a fővádlott

Trófeabírálat Vásárhelyen. A fővádlott kikerülte. Fotó: Orcsik-Ungai Ágnes

41 millió forintot fizetett egy dán férfi azért, hogy Magyarországon gímszarvasra, őzre, vaddisznóra vadászhasson. Az elejtett vadak trófeáit megkapta. Később derült ki, hogy az agancsok, agyarak törvénytelenül kerültek a birtokába, mert akik az itteni időtöltését szervezték, több ponton is megszegték a vadászati törvényt.A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság szerdán kezdte tárgyalni az ügyet, amelynek vádirata szerint 119 millió forint értékben csapott be 2010-ben és 2011-ben svájci, francia, olasz, osztrák dán és német vadászokat 11 ember. Az ügyészség szerint a szervezésben részt vett férfiak zárt helyen fölnevelt, ivartalanított, nagy aganccsal rendelkező őzbakokat vittek a vadászat előtt a területre. A vendégek viszont azt hitték, tényleg szabadon élő vadakra lőttek. A trófeák közül jó néhányat, erről hamis dokumentumokat készítettek és adtak a vendégeknek.

A 49 éves, erdésztechnikus, vadgazdálkodási szakmérnök végzettségű cégvezető huszonöt éve foglalkozik külföldiek vadásztatásával. Cégének ötnyelvű honlapja szerint már a dédnagyapja is puskás ember volt. Azt, hogy a vádiratban szereplő hamis okiratokat – köztük nem létező trófeabíráló bizottság, kitalált vadásztársaság, s létező kormányhivatal fejlécével ellátott dokumentumokat – ő „készítette", elismerte.

A tárgyalás előtt a bíróság folyosóján várakozó embereken látszott, mi a foglalkozásuk: a meglett férfiak közül jó néhány zöldes, barnás árnyalatú ruhában jött, egyikük gyönyörű bőrtarisznyában hozta a rá vonatkozó iratokat. Az elsőrendű vádlottat, a vásárhelyi B. Zs.-t 7 rendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással, 57 rendbeli közokirat-hamisítással és 49 rendbeli hamis magánokirat felhasználásával vádolja az ügyész.Ezt – mint Pásztor Anikó bíró kérdésére elmondta – azért tette, mert a vendégeit a területen fogadó vadásztársasági emberektől rendre hiányos dokumentációt kapott a trófeákkal, és úgy tűnt praktikusnak, ha nem szól nekik, hanem ő gyárt ilyeneket. Nagyon megbánta. Akkor is ezt tette, amikor egyébként törvényesen zajlott a vadászat, mert nem igazodott el azon, amit az üzletfeleitől kapott. Azt viszont határozottan állította: nem tudott arról, hogy nevelt őzeket vittek a puska elé a területen a partnerei. Csupán annyit hallott, hogy egyiküknek „van valamilyen vadaskertje".

Az ügyvédek – köztük szintén akad vadász – kérdései nyomán elhangzott, Magyarországra azért jönnek szívesen a külföldiek, mert tényleg nagy trófeával rendelkező vadakat lehet itt elejteni. Az, hogy vadaskertben nevelt állatra is lehet vadászni, sokfelé, például Afrikában természetes. Egy védő fölvetette, ha a kérdéses trófeák a külföldi vadászoknál vannak most is, és ez törvénytelen, az állam miért nem követeli vissza tőlük.