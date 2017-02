Nincs saját lakása több vásárhelyi képviselőnek

Majdnem minden vásárhelyi képviselőnek van háza vagy házrésze. Vágó János nak (Fidesz–KDNP) felerészben három is, valamint egy 36 négyzetméteres nyaraló a Balaton partján. Fekete Ferenc nek (Fidesz–KDNP) két fél háza és két üzlete is van. Grezsa István (Fidesz–KDNP) lakik a legnagyobb alapterületű házban, ugyancsak felesben. Tanyája is van, Romániában pedig egy 500 négyzetméteres minitelken egy 40 négyzetméteres parasztház tulajdonosa is 50 százalékban.A vagyonnyilatkozatban egyébként nem minden képviselő jelölte meg a lakóháza területét, volt, aki csupán a teljes ingatlan nagyságát tüntette fel, így nem biztos, hogy eltaláltuk, ki lakik a legnagyobb házban.A listáról bekerült képviselők állnak a legrosszabbul. Szabó Pál (Jobbik) egy 67 négyzetméteres ingatlannak csupán a bérlője, Kis Andrea (MSZP–DK–Együtt) nevén egyáltalán nincs ház, de párttársa, Nagy Ernő is csak haszonélvezettel bír egy 74 négyzetméteres lakásban, mert 2000-ben a lányának ajándékozta azt

Közel 70 hektár szántón gazdálkodik Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármester, amiből egy 20 hektáros darab felerészben van a nevén. Így birtokol Grezsa is egy 5,5 hektáros szántót és legelőt, Benkő Zsolt nak (Fidesz–KDNP) pedig, ahogy számolgattunk, úgy 16 hektárja lehet.A 14 képviselőből 9-nek van autója. Hegedűs Zoltán és Benkő Zsolt a motorozásnak is hódol. Hegedűsnek egy Gilera RX 125-öse, Benkőnek pedig egy Honda PCX 150-ese van. Életbiztosítást Hegedűs és Kovács László kötött, Kovácsnak felesben 13,8 millió forintos kincstárjegye is van. Kószó Péter 1 milliós magánkönyvtárát és ugyanilyen értéket képviselő képzőművészeti alkotásait tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Kovács László 40 festménye 6,8 millió értékű – ez 50 százalékban az övé. Nagy Ernő gyermekkora óta gyűjti az érméket, festményeket és ezüsttárgyakat.