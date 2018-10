Nőorvosok az Emlékpontban - Galéria

A Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyéből érkezettek a szakmai programok mellett az Emlékpontba is ellátogattak.A vásárhelyi kórház szülészet-nőgyógyászati osztálya szervezte tudományos tanácskozás csoportja Kováts Dénes vezetésével érkezett az Emlékpontba, ahol a főorvos elmondta: az orvosszakmai programokon túl a résztvevőknek a rendező város nevezetességeiből is kínálnak látnivalót.Hozzátette: az Emlékpont jellegzetes kiállítóhelye Vásárhelynek, mert országosan is egyedülállóan egy város fél évszázados szocialista történetét mutatja be. A délmagyarországi nőorvosok Nagy Gyöngyinek, az Emlékpont történészének vezetésével ismerték meg a közgyűjtemény állandó kiállítását.