Nyáron kezdik el a parkosítást

– Szerintem nagyon jó, hogy parkosítani fogják ezt a telket, mivel a városban egyébként nincs igazán nagy zöld terület – mondta Halász Gyöngyi , aki a Hódtón, az üres Kaszap utcai telek közelében lakik.– Biztos, hogy én is használni fogom, illetve az idősebbek majd szívesen járnak le kikapcsolódni.A telken, ahol 2015-ig a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium állt, parkot alakítanak ki tóval. Erről az önkormányzat az iskola elbontása után szavazást indított, hogy megtudja a lakosok véleményét, és a zöld terület bizonyult a legnépszerűbbnek. A munkálatokat a nyáron kezdik el, és várhatóan 2018-ban már igénybe vehetik a vásárhelyiek az új parkot.A 20 ezer négyzetméteres területen 3 ezer négyzetméteres tavat alakítanak ki, amelyhez napozórétek, dombok, valamint az utakhoz hidak és fadekkek kapcsolódnak.– Nem rossz ötlet a zöld terület, de akár be is építhetnék valahogy, csak ne bevásárlóközponttal, mert abból van itt a környéken elég – kommentálta Molnár Sándor – Örülök, hogy végre valami történik a volt iskola területével, biztosan szép lesz, de a tóval együtt rengeteg szúnyog is lesz a környéken – fejtette ki Gergely László Az üres telekkel szembeni Hódtó utcai egyik tízemeletesben lakó férfi viszont nem igazán optimista a változtatások kapcsán. – Majd hallgathatom, ahogy a békák brekegnek – panaszkodott.A park kialakítása a vásárhelyi TOP-os fejlesztés részeként valósul meg a kertvárosi Európa Park fejlesztésével párhuzamosan mintegy 830 millió forintból.