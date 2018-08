Nyerítő traktor, driftautók, oldtimerek a Hódmezőrületen - galéria

– Minden nagyon tetszik! A kedvencem a John Deere és a T150K – mondta precízen a csongrádi Áronka. Utóbbiról kiderült, nagyapja, Maszlag Imre traktora, ő újította fel és jelenleg is dolgozik még egy darabon. A kis srác, aki a gépek világában nő fel, otthonosan kapaszkodott fel a T150K vezetőülésébe, tekergette a kormányt, majd az ismert mozdulattal jelezte: minden a legnagyobb rendben. van. Oké!A traktorfesztivállal egybekötött, Axiál szervezésű Hódmezőrület 3.0-át szombaton rendezték Vásárhelyen, a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási centrumában, ahol luxustraktort vezethettek, VR-szemüvegben arathattak és driftelhettek – ez mindig népszerű, ezúttal is így volt – a kilátogatók, és azt is megnézhették, hogyan csépeltek gőzgéppel mintegy 100 éve. Ekkor tartották az „Éld át igazából! – Legyél Te is mezőgépész!" játék döntőjét is. Az eseményen 100 éves cséplési technológiát, oldtimereket és high-tech mezőgazdasági gépeket is bemutattak, láthattak az érdeklődők.A kilátogatók rengeteg érdekességgel találkozhattak: a nyerítő traktor – olyan hangot adott ki – arra utalhatott, lóerők hajtják, de voltak óriási, 30 ezer köbcentis repülőgép csillagmotorok és veterán, legendás traktorok, mint a Dutra különböző változatai. A kisebbekre törpe, pedálos játéktraktorok vártak – azzal mehettek, akár szülői segédlettel egyfajta rutinpályán –, de az igaziak üléseibe is szívesen felkapaszkodtak és a kormányt tekerve azt képzelhették, szántanak, boronálnak, vagy tárcsáznak a hatalmas földeken.Az igazi időutazást a Derecskéről érkezett Börcsök Lajos cséplési bemutatója jelentette: 1913-as évjáratú angol gőzgépével hajtotta meg a Hoffer-cséplőgépet. Ez a párosítás teljesen autentikus volt, mert a múlt század elején a valóságban is előfordulhatott és 60 ember munkáját váltotta ki.– Nagyon rossz állapotban találtuk ezt a gőzgépet, amit munkatársaimmal, csapatommal felújítottunk – mondta a korábban mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozó Börcsök Lajos, akinek több mint 20 régi, felújított gépe van. – Hogy mennyi az értéke? Ezt nem lehet megmondani, 3 és 5 millió forintért már megvették volna, nem adtam. Tízért talán megválnék tőle, de nagyon fájó szívvel – árulta el Lajos, miközben kinyitotta a gőzgép "száját", melyen keresztül táplálják és láthattuk a lobogó tüzet. A cséplési bemutató nagyon nagy sikerű volt.Annál nagyobbat csak a driftelés aratott, amit a vállalkozó kedvűek profi sofőr mellé ülve kipróbálhattak. Akadt bőven jelentkező, és ez valószínűleg így lesz a jövőre esedékes Hódmezőrület 4.0-án is Vásárhelyen