Nyilvánosak a vásárhelyi TAO-pénzek

A vásárhelyi TAO-pénzek, a felmerülő korrupciógyanú körüli vita a legutóbbi közgyűlésen tetőzött: akkor mondta Lázár János országgyűlési képviselő, hogy ebben a kérdésben Márki-Zay Péter polgármester felelőtlenül járt el, és felelőtlen ember alkalmatlan a város vezetésére. Fekete Ferenc – akivel Lázár 18 évig dolgozott együtt – lemondott sporttanácsnoki és a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány elnöki tisztjéről.



A TAO-elszámolást az országos sportszövetségek szigorúan, számlák útján, forintra pontosan ellenőrzik. A vásárhelyi klubok minden év június 30-áig szabályszerűen benyújtották az elszámolást a szövetségeknek.



A 2011 óta létező TAO-, vagyis a társasági adópénzekkel kapcsolatos adatok napok óta nyilvánosak, az érdeklődők több honlapon böngészhetik a számokat, a felajánló cégeket, a kedvezményezett egyesületeket. A vásárhelyi klubok 7 év alatt jelentős összeghez, összesen 2-2,5 milliárd forinthoz jutottak, és akadt olyan év, mikor közel 1 milliárd forintból gazdálkodhattak.



Ezt utánpótlás-nevelésre, azzal kapcsolatos beruházásokra, infrastruktúra-fejlesztésekre fordíthatták. 2011 és 2017 között 24 beruházás valósult meg alapítványi felügyelettel, TAO-forrásokból Vásárhelyen.



A látványsportokat képviselő egyesületek közül a labdarúgás, a HFC 462, a női kézilabda, a HLKC 277,6, a vízilabda, a HVSC 471,1, a Kosársuli pedig 355,1 millió forintot kapott, a többi pénz sportági, egyesületi címkézéssel a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány számláján landolt.



Az első TAO-évben, 2011/2012-ben a legnagyobb támogató 105,3 millió forinttal – a teljes évi összeg 142 millió volt – a WebMindLicenses Kft. volt, amely a kéziseknek 12,5, a vízilabdásoknak 24,1, a kosarasoknak 25, az alapítványnak 43,7 millió forintot adott, utóbbi háromnak csak ez a cég utalt.



Az első 3 évben több mint 550 millió forint érkezett a kizárólag beruházásra vagy az utánpótlásra fordítható támogatásból a vásárhelyi klubokhoz. A legnagyobb felajánlások nem helyi cégektől érkeztek. Ennek köszönhetően az első 3 évben a fővárosi cégek jelentős összegekkel támogatták a vásárhelyi utánpótlást: 105, 119 és 100 millió forinttal.



Ezekből kiemelendő a 2012/2013-as, mikor a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány „büdzséjét" gyakorlatilag az MMBF Földgáztároló Zrt. és a Díjbeszedő Zrt. dobta össze 80 és 39,8 millió forinttal.



A következő 4 évben, 2014-től 2018-ig is folytatódott ez a trend, és a felajánlók között több építéssel foglalkozó céget (Duna Aszfalt, Délút, Hódút) fedezhetünk fel. Utóbbi a HVSC 2017/2018-as, 113,9 millió forintos TAO-támogatásából 111,5 milliót biztosított. A Díjbeszedő Zrt. 2014/15-ben a HVSC-t 53,2 millióval segítette, a klub teljes bevétele 81,8 millió forint volt a TAO-ból. A 2016/2017-es év kiemelkedő szponzora a Duna Aszfalt közel 200 millió forinttal az 518 millióból.



A vásárhelyi cégek is megtalálhatók a listán, de általában nem több 10 milliós, hanem milliós, vagy százezres tételekkel. „Becsületesen megtermelt adóforint" A TAO-adakozók listáján szerepel Vásárhely egyik legismertebb, leghíresebb cége, a Csomiép Kft. is. Mészáros Antal ügyvezető igazgatót kérdeztük: jónak tartja-e, hogy nyilvánosságra kerültek az adatok?



– Ez a becsületesen megtermelt pénz egyik adója, amivel címzetten támogathatjuk a sportot, klubot. Erről megállapodásunk van egy egyesülettel. Ezzel mindkét félnek tételesen el kell számolni. Mivel az adó közpénz, jómagam a nyilvánosságnak vagyok a híve – közölte Mészáros. A listából kiderül: a Csomiép a vízilabdásokat segíti rendszeresen, 2–4 millió forint TAO-pénzzel. A tao-támogatás útja Nézzük, hogyan, miként juthatnak a klubok TAO-pénzhez. Az egyesületeknek minden év április 30-áig be kell adni az országos sportági szakszövetségbe sportfejlesztési programjukat (ez július 1-től a következő év június 30-ig szól), amelyet az teljesen vagy részlegesen elfogad, vagy elutasít. Az első két esetben jóváhagyó végzést ad ki, megjelölve, milyen jogcímen mekkora a keretösszeg, amit fel kell tölteni pénzzel.



Ezután az egyesületek keresnek olyan vállalkozásokat, amelyek hajlandóak társasági adójukból nekik juttatni. Azt is vizsgálják, hogy az érintett cégnek van-e köztartozása, zajlik-e ellenük csődeljárás. Ha mindent rendben találnak, az országos szövetség kiállítja a támogatási igazolást. Ezt követően utalják a TAO-pénzt – a NAV-on keresztül, vagy közvetlenül, ezt meg kell jelölni – a klub számlájára.