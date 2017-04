Nyugdíjaslakópark: lezárták a tárgyalást, nincs megállapodás

Csütörtökön délután ült ismét asztalhoz a város képviseletében a két alpolgármester, Kószó Péter és Hegedűs Zoltán a lakópark 4 fős delegációjával. Az egyeztetésnek voltak olyan pillanatai, mikor úgy tűnt, megállapodás születhet – tudtuk meg Hegedűs Zoltántól –, az mégis elmaradt. Végül a küldöttek nem fogadták el az általuk megjelölt pontokban a kínált árkorrekciót.Vagyis mindenkinek marad a 20 ezer forintos havi tarifa.Megírtuk: a menedzsment kiszámította, a kötelező helyett a választható szolgáltatások közé soroltnak szánt gyógytorna havonta 80, az internet 24, a busz 480 forintba kerül egy embernek, ami 584 forintos megtakarítást jelentene. Vagyis 20 ezerről 19 ezer 416 forintra csökkenne a személyi térítési díja annak, aki egyiket sem venné igénybe (2017. április 20.: Tovább tárgyalnak a térítési díjról).– Ez azt is jelenti, ezek a szolgáltatások nem szűnnek meg, mert arra is lett volna esély. Választhatóság esetén ugyanis mindenkinek külön kellett volna fizetnie a gyógytornáért, az internetért és a piacra közlekedő buszért. Ez pedig, kevés igénylő esetén, magában hordozta volna ezt a veszélyt. A szerződés nem változik. Ezzel a város lezártnak tekinti a tárgyalásokat, amit elfogadtak a lakóparkban élőket képviselők is – közölte Hegedűs Zoltán.Megkérdeztük erről a lakókat is. Egyikük, aki kérte, nevét ne írjuk le, azt mondta: tegnap délelőtt lakógyűlést tartottak, és a képviselőik beszámolója alapján úgy döntöttek, ügyvédhez fordulnak, mert nem nyugodtak belea személyi térítési díj emelésének mértékébe. Ha lehetőség van rá, jogi útra terelik az ügyet – tette hozzá.