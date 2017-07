Olvasónk saját esetére ismert László betegségében, most segíteni akar a vásárhelyi férfin

– A vásárhelyi László történetét olvasva a sajátomra ismertem, és segíteni szeretnék neki, hogy meggyógyuljon – mondta a szolnoki Forgács Fejes Mária. A napokban számoltunk be arról , hogy a 37 éves, vásárhelyi Zvara László Róbertet 5 éve ismeretlen betegség sorvasztja. Az Egyesült Államokban 2012 decemberében Lyme-kórt állapítottak meg nála, itthon azonban eddig nem sikerült diagnosztizálni, mi baja. Most a pécsi klinikán tesznek erre újabb kísérletet.Mária elmondta: szintén 5 évig bolyongott „a magyar egészségügy útvesztőiben, mire magánklinikán felismerték a krónikus Lyme-kórt", mellette az évekig elhallgatott műtéti fertőzést. Elkezdték kezelni antibiotikumokkal, majd javarészt természetgyógyász-módszerekkel.– A teljes kopaszságból, lebénulásból, „halálra ítélő" orvosi leletekkel a kezemben tulajdonképpen tényleg a halálból jöttem vissza. És végre a gyógyulás útjára léptem. Március óta saját lábamon járok, a lebénult kezeim mozognak, kezd belém visszatérni az élet. Még nem gyógyultam meg teljesen – árulta el Forgács Fejes Mária.Közölte, sokat köszönhet a természetgyógyász-módszereknek is. Ez és az akaratereje, a gyógyulni akarása segített neki. Reméli, ez a vásárhelyi fiatalembernek is a gyógyulás útját jelentheti. Lapunk közvetítésével már felvették egymással a kapcsolatot.