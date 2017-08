Önerőből működtetik együttesüket a vásárhelyi szépkorúak - Megtanultak táncolni, járják az országot

– Töretlen lendülettel, lelkesedéssel már hatodik éve működik a Szépkorúak Tánccsoportja. Tartunk próbákat, és bőven akadnak fellépéseink is – így fogalmaz a vezető, Juhász-Nagy Mihályné. Ahogy a többiek mondják, ő a csapat lelke. Jelenleg 22 tagot számlálnak, az életkoruk 60 és 75 év közötti, de igazából kortalanok: vidámságuk, mindig mosolygós arcuk, az, hogy állandóan készek az ugratásra, tréfára, azzá teszi őket.



A repertoárjukban nép- és szalontánc is szerepel, előbbit Gaálné Szél Katalin, utóbbit Lengyel Zoltán tanítja be. Rendszeresen részt vesznek a nyugdíjas Ki mit tud?-okon, különböző fesztiválokon, amelyeken eddig 6 arany és 3 kiemelt arany minősítést szereztek. Az értékelésnél egy elődöntőben maximális pontszámot is kaptak. Legutóbb a gyulai fesztiválon szerepeltek, sikerrel – a város különdíját is átvehették. Önerőből, támogatás nélkül tartják fenn magukat, és a 6 év alatt így is legalább 60 fellépésük volt. A minősítésekkel járó pénzjutalmat a csoportra költik.



Bár a nyári szünetük augusztus 21-én érne véget, mégis összejárnak gyakorolni, a Csúcsi Olvasókörben próbálnak. Szombaton ugyanis a kopáncsi tanyamúzeumnál, a csillaglesnél lépnek fel, majd Algyőn a Miénk a tér című rendezvényen. – Komoly barátságok szövődtek a csoporton belül. Hiányoztunk már egymásnak, jól érezzük magunkat együtt – jegyezte meg Erzsike.



– Alapító tag vagyok, és azért táncolok, mert a mozgás a szenvedélyem – mondta kipirult arccal, az egyik szám gyakorlása után Molnárné Piroska. – Frissen tartja a testet, a lelket, a szellemet: amikor táncolunk, elfelejtjük a gondot, a bajt és a fájdalmat. A közösségnek pedig gyógyító ereje van. Már nagyon vártuk, mikor jöhetünk újra össze. Azt tanácsolom a korombelieknek, a nyugdíjasoknak: táncoljanak! – zárta mondandóját toborzóval Piroska.



Juhász-Nagy Mihályné még megjegyezte: a cél a következő arany minősítés megszerzése.