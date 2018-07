Óriási károkat okoznak a székkutasi gazdáknak a rocker madarak - Megint rájárnak a varjak a napraforgóra

Nem dobálják szét a napraforgóhéjat

Nagy csapatban köröztek fölöttünk

A riasztás engedélyezésével tudják segíteni a gazdákat

– Szombat reggel jöttek először ebben az évben a varjak. Innen, a tábla széléről is jól látszik, hogy ez alatt a pár nap alatt mennyi magot kicsipegettek a napraforgótányérokból – mutatta Ambrus Ilona székkutasi gazdálkodó. Az asszonynak tavaly közel 1 millió forintos kára keletkezett a vetési varjak miatt, amit nem térített meg senki.Egy éve írtunk arról, hogy Ambrus Ilona pósahalmi rétje a varjak egyik kedvenc gyülekezőhelye. A fekete madarak nagyon sokan vannak. Csapatban repülnek, olyankor szinte feketéllik tőlük az ég, és félelmetes hangon kárognak. De ha csak kárognának, az nem zavarná a gazdálkodókat. Rájárnak a napraforgótáblákra is.Tetemes mennyiségű magot ettek, és esznek idén is, nemcsak Ambrus Ilonánál, hanem más gazdáknál is (2017. július 13.: Hatósági engedéllyel lehet riogatni a fekete sereget – Ellopják a hasznot a vetési varjak). Mivel a vetési varjú védett madár, irtani nem lehet, csak riasztással szabad védekezni ellenük, ami engedélyköteles. Ambrus Ilona és több gazdálkodó is kért riasztási engedélyt, amit soron kívül meg is kaptak, de nem sokra mentek vele.A madárijesztők, a kereplőzés, a sűrített levegős dudálás, a kutyaugatás csak ideig-óráig hozott eredményt. A varjak megijedtek, átrepültek egy másik táblára, vagy tettek egy kört a puszta felett, és kis idő múlva visszatértek a napraforgóba.– A seregély is nagy pocskolást végez, de ezt a varjak művelték. Ha nem láttam volna, akkor is tudnám. A varjak ugyanis nem dobálják szét a napraforgóhéjat. Kiszedik belőle a most még tejes magot, a héját pedig a napraforgótányér hátán hagyják – mutatta az asszony a madarak nyomait.Amíg beszélgettünk, Kakasszék felől érkezett egy nagy csapat vetési varjú.– Szinte mindennap ugyanabban az időpontban jönnek. Most is. De ezúttal megzavartuk őket. Csillog az autón a fény, mi is itt állunk. Mérgesek. Hallani a hangjukon. Csakhogy nem állhat egész nap a föld négy sarkánál egy-egy ember!Nemcsak hallottuk a varjak hangját, de nagy csapatban köröztek is fölöttünk. Több száz varjú lehetett a rajban. Ha mindegyik csak napi 1-2 napraforgót dézsmál meg idén is, akkor ebben az évben sem lesz haszna a gazdának ezen a növényen.Többen úgy vélik, a kékvércseprogram miatt szaporodtak el a vetési varjak. A Lakhatási támogatás vetési varjaknak optimális élőhelyükön elnevezésű projekt a Körös–Maros Nemzeti Park és a kardoskúti önkormányzat összefogásával valósult meg. A vércsék ugyanis a varjak fészkét használják a költésükhöz.A székkutasi gazdák gondjával megkerestük a Csongrád Megyei Kormányhivatalt is. Válaszukban azt írták, a vetési varjak kártételének megelőzésével, elhárításával kapcsolatban az eljáró természetvédelmi hatóság – amely jelen esetben a Szegedi Járási Hivatal – alapvetően a riasztás engedélyezésével tudja segíteni a gazdákat. Az érintett gazdálkodók rendelkeznek a hatóság engedélyével. Ugyanakkor a napraforgót szintén károsító, nem védett madárfajok, például a parlagi galamb, balkáni gerle vagy a dolmányos varjú gyérítését a vadászatra jogosult végzi. Ehhez a tevékenységhez nincs szükség a természetvédelmi hatóság engedélyére. Ez a vetési varjak riasztását is eredményesebbé teheti, teszi. A hatóság törekszik a szóban forgó ügy valamennyi fél számára megnyugtató és eredményes megoldására.