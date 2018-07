Országszerte nagy a pusztulás: Hódmezővásárhelyen is hullottak a méhek

Reklamált, telefonált

Másoknál is volt, csak nem szóltak

Török Imre erzsébeti kaptárainál. Vitája volt a hatósággal. Fotó: Bakos András

A kukorica is gyanús

Nem lett meg a mérgezés forrása

– Azt, hogy baj van, június 29-én, pénteken délután vettem észre. Nagyon sok méhem elpusztult – kedzte történetét Török Imre vásárhelyi méhész.Méhecske a napraforgón. Sok méhésznél elpusztult az az állomány, amely ezt a munkát végzi. Illusztráció: Kuklis István– Jártam már úgy, hogy hullott el belőlük, de csak repcevirágzás idején. Felhívtam az egyesületünket, szóltam a méhegészségügyi felelősnek, a főállatorvosnak és a növényvédelmi hatóságnak – mondta Török Imre.Ilyen esetben a hatóság az elhullott méhecskékből kétszer 250 grammnyit elküld laborvizsgálatra. Ezzel egy időben – ha föltételezik, hogy mérgezés történt – azt is ki kell deríteni, hol szedhették össze az egészségükre káros szert a rovarok. A méhek röpkörzetén belül épp virágzó növények jöhetnek szóba.Török Imre méheinek hatókörében több napraforgó- és kukoricatábla is virágzott. Az elhullott méhekért nem aznap jöttek, hanem vasárnap, mert az első tetemeket beleverte a vihar a sárba. A méhész a főállatorvos munkájával elégedett volt. Ám azzal szembesült, hiába kéri, aznap már nem akartak mintát venni a növényből is. Reklamált, telefonált az érdekvédelemhez, aztán a hatósági ellenőr főnökével beszélt. – Végül vettek mintát a napraforgóból. Mondtam, hogy a kukoricából is kellene, mert ott is dongnak, de azt mondták, onnan fölösleges, mert a méh nem száll a kukoricára, ha virágzik a napraforgó... Azt mondták, bármennyi szóba jöhető tábla is van, mintát csak két helyről vesznek. Mondtam, hogy vagy harminc tábla virágzik ebben a körzetben, legalább a felét meg kellene mintázni, hogy legyen esély megtalálni a mérgezés forrását! Azt mondták, a laborvizsgálatnak komoly anyagi vonzata van, úgyhogy ezt felejtsem el. Végül négy táblából vettek mintát – a kukoricából nem.Török Imre később is föladta a leckét a hatóságnak, mert a vizsgálat után két órával már ment a jegyzőkönyvért. Ismét beszélt a hivatali főnökkel, aki elmagyarázta, azért csak két-három mintát szokás venni ilyenkor, mert a labor nem is fogad el egy esetről többet. Imre ragaszkodott ahhoz, hogy a kukoricát is mintázzák. Utóbb ebbe mégis beleegyezett a hatóság. Egy másik napon vettek mintát még három földön, köztük egy kukoricásban elhullott méheket is találtak. – Azóta több méhész kolléga is szólt, hogy ugyanilyen pusztulást tapasztalt – mondja Török Imre.A nála tapasztalt elhullás országos jelenség. Egy somogysárdi méhész, Dömötörfi József elkeseredett felhívást tett közzé a Facebookon arról, hogy görcsbe rándulva pusztul el a kijáró méhek 80 százaléka. A visszatérők nagy részét pedig nem engedik be a többiek a kaptárba: éreznek rajtuk valamilyen szert.Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület több megyéből egyszerre kapott híreket nagy pusztulásról. Máskor is előfordult ilyen szórványosan, de most egyszerre, nagy területen, és egyetlen növény virágzásakor jelentkezett ugyanaz a probléma.– A törvény világosan rendelkezik arról, hogyan és milyen napszakban lehet a növény kártevői ellen úgy védekezni, hogy a méheket és a többi beporzó rovarokat megkímélje a szer – mondta lapunknak Lászlóffy Zsolt, az OMME elnökhelyettese. – Ha mérgezés történik, az az első gondolat, hogy valamelyik táblában nem tartották be a permetezésre vonatkozó szabályokat. Vannak olyan szerek, amelyeket eleve nem szabad virágzás idején használni. Tévedés, hogy a kukoricát nem tekintik virágzó növénynek: a méhek imádják a kukorica virágporát, abban kezdik a napjukat, hiába van közelebb napraforgótábla is. Mi országosan jeleztük a problémát a hatóságnak, összedolgozunk vele. Minden egyes esetet ki fognak vizsgálni. Gyűjtjük a károsultak elérhetőségét.Többféle mérget is talált a labor az Algyőn elhullott méhek szervezetében (2018. június 16.: Máig nem tudják, mitől hullottak el a méheik). Gercsó Tibor algyői méhész még április 24-én vette észre a pusztulást az állományban, értesítette az állategészségügyi hatóságot, vizsgálat indult. Azóta meglett az eredmény: többféle mérgező hatóanyagot találtak az elhullott méhekben – többek között 2013-ban betiltott szerét is – csakhogy a mérgezés forrása nem lett meg. A vizsgálat idején begyűjtött növénymintákban nem találták meg ezeket.– Ennyi. Azóta a napraforgón járt méheim között is volt pusztulás. Most Királyhegyesen vagyunk: itt találtunk legközelebb olyan napraforgót, amelyet vetéskor nem kezeltek neonikotinoid csávázószerrel – mondta Gercsó Tibor.