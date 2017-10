Összefogtak Fábián Imréért: kicsit javult a balesetet szenvedett labdarúgó állapota

Európa-bajnok szegedi búvárúszó

– Megható, hogy ennyien eljöttek azért, hogy vért adjanak Imrének – mondta a csütörtökön súlyos autóbalesetet szenvedett 32 éves labdarúgó, Fábián Imre párja, Dudás Zita Európa-bajnok szegedi búvárúszó, modell Hódmezővásárhelyen, a szombati tolerancianapon.Ahogy megírtuk, múlt csütörtökön délután ütközött a Békéscsabáról Szegedre tartó személyvonat egy autóval Új- Kishomoknál. A Mávinform szerint a baleset jól működő fénysorompóval biztosított átjáróban történt, és a fénysorompó tilosat mutatott. A vonaton nem sérült meg senki, az autó vezetője, Fábián Imre viszont súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították a szegedi klinikára, ahol azóta is ápolják.A vásárhelyi cigány nemzetiségi önkormányzat által harmadszor megszervezett tolerancianapon véradás egyébként is szerepelt a programban. De a sajnálatos baleset miatt irányítottá vált, vagyis Fábián Imrére koncentráltak – közölte Mátray Attila elnök. A Facebookon pillanatok alatt terjedt a hír: nagyon sokan jöttek azért, hogy vért adjanak – közülük többen először vállalkoztak erre –, és így hozzájáruljanak Imre gyógyulásához. Több településről, például Kecskemétről, Szegedről, Mártélyról, Mindszentről, Szegvárról, Székkutasról, Szentesről és Csongrádról is érkeztek véradók. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 2. emeletén alakította ki bázisát, a sor a félemeletnél állt.A kerékpáros ügyességi verseny, az arcfestés, a csillámtetoválás és az ugrálóvár érthetően háttérbe szorult, bár azokon a programokon is voltak résztvevők.– Onnan tudtam meg, baj történt, hogy nem érkezett haza. Ugyanis előtte öt perccel beszéltünk telefonon. Kint voltam a helyszínen, láttam, amint beemelik a mentőhelikopterbe. Több olyan sérülést szenvedett, amiből egy is végzetes lehetett volna. De Imre erős, fiatal, edzett a szervezete, nagyon küzd az életéért. Az orvosok lelkiismeretes munkát végeznek – mondta Dudás Zita. Megtudtuk, életmentő műtétek sorát hajtották végre Fábián Imrén. Már az is csodának számított, hogy megérte a másnap reggelt. Zita elárulta: állapotában az első két hét lesz a kritikus. Ha azt túléli, felépülhet.– Az egész ország drukkol neki, érte. Például egykori és jelenlegi játékostársai Dombóváron, Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Vásárhelyen és Mórahalmon. Úgy tudom, az ország számos pontján szerveztek a javára véradást. Nagyon köszönök mindent, azoknak az ismeretleneknek is, akik szünet nélkül érdeklődnek az állapota felől. Erőt adhat, és biztos ad is neki, ha érzi ezt a nagy szeretetet – mondta elérzékenyülve Zita, akivel a szombati rendezvényen találkoztunk. Imre és Zita közel másfél éve alkotnak egy párt. Jövőre tervezik az esküvőjüket.Vasárnap megkerestük telefonon Mátray Attilát, aki elmondta, a véradás előző nap este 7 óra körül fejeződött be – közel kétszázan vettek részt rajta –, a héten pedig folytatódik: a vásárhelyi véradó állomáson ma 7-től 9 óráig, csütörtökön 7.30-tól 10-ig, szombaton a csúcsi olvasókörben 8-tól 12-ig várják a segíteni akaró embereket. Dudás Zita pedig elmondta, Imre agyában csökkent a koponyasérülés miatt kialakult nyomás, ezért kicsit javult az állapota, de még mindig kritikus.- Rendkívül megható, hogy ennyien eljöttek azért, hogy vért adjanak Imrének - mondta a csütörtökön súlyos balesetet szenvedett 32 éves labdarúgó, Fábián Imre párja, Dudás ZitaHódmezővásárhelyen szombaton.A tolerancia nap keretében - amit a helyi cigány kisebbségi önkormányzat szervezett - egyébként is tartottak volna véradást, de most ez a sajnálatos baleset miatt irányította vált.A Facebookon pillanatok alatt terjedt a hír, nagyon sokan jöttek el azért, hogy vért adjanak, és hozzájáruljanak Imre gyógyulásához. Közülük sokan először adtak vért.A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ második emeletén rendezte be a helyi Vöröskereszt a bázisát, a sor a félemeletnél állt.- Onnan tudtam meg, baj történt, hogy nem érkezett haza. Előtte öt perccel beszéltünk ugyanis telefonon. Kint voltam a helyszínen, láttam, amint berakják a mentőhelikopterbe. Több olyan sérülést szenvedett, amiből egy is elég lett volna az esetleges tragédiához. De Imre nagyon erős, sportos a szervezete, nagyon küzd az életéért. Az orvosok lelkiismeretes munkát végeznek - mondta Zita.Megtudtuk: életmentő műtétek sorát hajtották végre Fábián Imrén. Már az is csodának számított, hogy megérte a másnap reggelt. Azóta már még egy reggelt megért, és Zita azt mondta, állapotában az első két hét lesz a kritikus. Ha azt túl éli, felépülhet.- Az egész ország drukkol neki, például egykori és jelenlegi játékos társai Dombóváron, Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon. Úgy tudom, az ország több pontján is szerveztek javára véradást. Nagyon köszönök mindent, azoknak az ismeretleneknek is, akik szünet nélkül érdeklődnek az állapota felől. Erőt adhat neki, ha érzi ezt a nagy szeretet - mondta meghatottan Zita.Imre és Zita közel másfél éve alkotnak egy párt. Jövőre tervezik az esküvőjüket.