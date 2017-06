Összevissza nyugszanak a csontvázak a tömegsírban - fejtörést okoz a régészeknek a 2800 évvel ezelőtti temetés

– Összesen tizenegy ember maradványai, köztük biztosan 4 férfi, 3 nő és 2 gyerek csontjai találhatók meg ebben a sajátos tömegsírban – mondta Pópity Dániel, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régésze, az ásatás vezetője.– Az antropológus az elsődleges szemlén azt állapította meg, hogy nem csatában, vagy más harci esemény közben hunytak el, sőt, nem is járványban. Bár két csontvázon kimutathatók egyfajta fertőzés jelei. Egyébként nem mindegyik emberi maradvány teljes. Van, amelyiknek csak a lába található meg, a másiknak a koponyája. Az is kiderült, hogy nem egy időben hunytak el.Pópity Dániel hangsúlyozta, a korszakot a sír körül talált edénydarabok segítségével állapították meg. A Krisztus előtti 8. században kerülhettek a 12–40 év közötti halottak az igen sekély, körülbelül 1 méter mély gödörbe.– Ez lehet, hogy egy igen sajátos rítus része. Elméletem szerint elképzelhető, hogy másodlagos temetésről van szó. Vagyis bizonyos idő elteltével kihantolták a holttesteket, és újratemették. Hogy egyeseknél miért csak 1-2 testrész került át a közös sírba, ezt sem tudjuk. Az is felmerült, hogy valamilyen halottkamrában gyűjtötték össze a holttesteket, és egyszerre temették el őket a közös sírba.Magyarországon csak kevés helyen tártak fel eddig hasonló nyughelyet, mint amilyet most Vásárhelyen. Pusztataksonyon és Tiszabőn bukkantak ilyen leletre.Kopáncson a tömegsíron kívül árkokat, gödröket, házakat is találtak a nagy területű lelőhelyen. A kőkorszaktól kezdve az avarkorig, 5 korszak emlékanyaga került felszínre, ezeket a későbbiekben kiállításon mutatják be.Az egyik emberi maradvány egy olyan férfié volt, aki valószínűleg sok fizikai munkát végzett. Nem valószínű, hogy a sírban nyugvók az előkelőségek közé tartoztak.