Ötleteket vár a vásárhelyi önkormányzat: mi legyen a pihenőpark neve?

A munkák eredményeként már körvonalazódik az új, közel 2 hektáros vásárhelyi pihenőpark.

Fotó: Imre Péter

A beruházás 831 millió forintos pályázatból valósul meg, a kivitelező, a fővállalkozó a vásárhelyi System Service Kft. A projektben az Európa park is megújul. Az épülő új parkba honos növényeket is ültetnek, de a korábbiak, a suli idejéből valók is megmaradnak – azok jelentik majd a kapcsot a régi és az új között.Tegnapi ottjártunkkor is zajlottak a földmunkák – például az egyik helyi alvállalkozónak, a Délgép Kft.-nek a jóvoltából –, úgy tűnik, és ezt az arra sétálók is ellenőrizhetik, már kezd kialakulni, körvonalazódni a tó medre, partvonala. A közel 2 hektáros, 19 ezer négyzetméteres területnek szinte nincs „ép foltja", mindenütt láthatók a hatalmas munkagépek nyomai.Az idén elkészülő, az esztendő végén birtokba vehető pihenőparknak nevet is szeretnének adni. A keresztelőhöz a lakosok segítségét, ötleteit várja a vásárhelyi önkormányzat. Ezeket szeptember 15-éig bedobhatják a városháza aulájában az ötletládába, elküldhetik a sajto@hodmezovasarhely.hu e-mail-címre, illetve Facebookon a Polgármesteri Hivatal gyorshírszolgálata elnevezésű oldalra. A „munkanév" a Hódtói Pihenőpark – ennél valószínűleg frappánsabb, jobb megoldás is születik. Nem teljesen komoly tippünk: LazíTó Pihenőpark.