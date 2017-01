Otthon maradt a trófea: a hazai Bikák nyerték a vásárhelyi jégkorongtornát

– Szóljatok, ha történik valami, akkor fütyülök – kurjantotta társainak a szombati vásárhelyi amatőr jégkorongtorna egyik szervezője, Kezes Tamás, aki beszélgetésünk alatt bíróként is ténykedett. Elmondta: a kedvezőtlen időjárási viszonyok – ónos eső, hó, majd az évszakhoz képest meleg – miatt a hét csapatból három, a címvédő Berettyóújfalu, a Szentes és a Szarvas lemondta a részvételt a 3. tornán.A megmérettetésen végül 4 gárda vett részt, a házigazda Hódmezővásárhelyi Bikák, a fiatalokat tömörítő Tigrisek, a Püspökladányi Pingvinek, és versenyen kívül a Szeged, amely profi, a szerb ligában edződött játékosokból verbuválódott. A játék szeretete náluk is erős volt. Kezdjük az ő, beszédes eredményeikkel: a püspökladányiakat 17–1-re, a Bikákat 26–4-re, a Tigriseket 38–5-re verték. A lányoknál bővült a mezőny. Tavaly a gyengébbik nemet csak a vásárhelyi Oláh Brigitta képviselte, idén csatlakozott hozzá húga, Martina és a szegedi Bicskei Andrea. Utóbbinak a Tisza-parti kapuban nem sok dolga akadt. Megjegyezte: ez az első tornája, korábban csak korcsolyázott. Hatvan év felettiek is akadtak a mezőnyben, például az egyik szervező, Gheorghita Pál, aki ifjúként a Csíkszereda porfi hokisa volt, és a mártélyi Joó Károly, mindketten vásárhelyi színekben.– Volt saját csapatunk is Mártélyon, Szegedre jártunk edzeni, játszani, most már sajnos nincs. Számomra a jégkorong régi szerelem: 8-9 éves koromban még igazi bottal – nem ütővel! – a Tisza jegén játszottunk, a korong egy henger alakú fahasáb szelete volt. Azóta imádom ezt a játékot, és nagyon örülök, hogy itt lehetek – közölte a 62 éves Joó Károly.A játéktér, a kapu is kisebb volt, és a játékidő (2×15 perc) is alkalmazkodott az amatőrök erőnlétéhez. A hoki szeretetén kívül pogácsa, sör, forralt bor, tea és pálinka adta az alaphangot. Nem az eredményt, a végső sorrendet tartották fontosnak a résztvevők, hanem a játékot, annak az örömét.Az eredmény most sem volt fontos, de azért álljon itt a lista: a kupát, először a kiírás históriájában a Hódmezővásárhelyi Bikák hódították el, második a Püspökladány, harmadikok a Tigrisek, vagyis a vásárhelyi fiatalok lettek. Folytatás: jövőre.