Ötvenegy mindszenti futhat a pénze után

– A víz már be volt vezetve az udvarba, de a vízórát csak később szerelték fel. Nekünk nem volt sürgős, mert nem abban az ingatlanban lakunk – mondta Suti Mihályné, az 51 ingatlantulajdonos egyike, aki a jelenlegi helyzet szerint nem jogosult arra, hogy visszakapja a szennyvízcsatornázásra befizetett önrészét.



– Fizettük a lakáskasszát arra az ingatlanra is, mert arról volt szó, hogy aki nem fizeti ki, annak ráterhelik az ingatlanára. Ezt nem akartuk – tette hozzá Suti Mihályné.



Baranyi Lajos telkén azonban még 1981-ben beszerelték a vízórát. Az idős, mozgáskorlátozott férfi érdekében Ménesi Lajos jár el. – Négy dokumentum is igazolja ezt, sőt, a vízóracseréről is van a bácsinak papírja. A korábbi vízmű térképe valószínűleg nem volt jó. De ennek ne ő igya már meg a levét! Reméljük, hogy megoldja az önkormányzat ezt a kérdést – fogalmazott.



– Összesen mintegy 12 millió forintról van szó. Minden követ megmozgatunk, hogy ők is hozzájussanak a befizetett pénzükhöz – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. A szennyvízberuházás költségét Mindszenten is lakáskasszával oldotta meg az emberek többsége. Azok az ingatlantulajdonosok, akik pontosan fizették a részleteket, körülbelül 210 ezer forintot kaptak vissza.



– A lakáskasszások körülbelül 200 ezer forintot fizettek be a nyolc év alatt. Ebből 45-50 ezer forint a víziközmű-társulat működésére ment el, az elengedhetetlen kiadásokra, ami nem a tisztségviselők díjazását jelenti. A lakáskasszára az állam 30 százalékos támogatást adott, némi kamat is járt, így jött ki a 210 ezer forint. Mindenki örült a pénznek – vázolta a helyzetet Zsótér Károly.



– A pályázati rendszer alapján csak azok az ingatlanok kaphattak uniós támogatást, amelyeknél volt vízfogyasztás. A víziközmű-társulat hamarabb alakult meg, mint ahogy elkészült a pályázat. A társulat minden ingatlant bevont a rendszerbe. Azok is fizettek, illetve elkezdték a takarékoskodást, ahol még nem volt vízóra, mert például éppen akkor épült a ház, vagy az örökösök szüneteltették a fogyasztást, mert az idős tulajdonos halála miatt az ingatlan lakatlanná vált. Az 51 ház problémája már a pályázati anyag összeállításakor felmerült.



Mint említettem, akkor már ők is fizették a lakáskasszát. Felmértük, ha náluk nem ebben a programban építik ki a szennyvizet, hanem később, egyénenként, akkor nekik horribilis összegbe, mintegy 600 ezer forintba kerülne a szennyvízcsatorna. Tárgyaltunk a kivitelezővel, aki ingatlanonként 180 ezer forint plusz áfáért az 51 helyre is kiépítette a szennyvízcsatornát. És itt a róka fogta csuka esete. Jogi szempontból az ő pénzüket nem lehet visszafizetni, mivel törvényt sért. Erkölcsileg viszont úgy helyes, ha ők is visszakapják a befizetett összeget – magyarázta a polgármester, aki hozzátette: az irányító hatósághoz fordul az ügyben.