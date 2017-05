Ötvenöt végzős mérnök sárgult Vásárhelyen (galéria)

Hagyományos sárgulási ünnepségüket tartották tegnap a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának végzősei Hódmezővásárhelyen. A mezőgazdasági és a vadgazda mérnöki szakon ebben az évben ötvenöt hallgató fejezte be tanulmányait. Köztük most először külföldi diákok, négy kínai fiatal is ballagott. A búcsúztató ünnepséget követően fogatokon vonultak végig Hódmezővásárhely utcáin. A tíz kocsiból és mintegy hetven résztvevőből álló karaván a tangazdaságból indult, a Kossuth téren a város nevében Benkő Zsolt önkormányzati képviselő búcsúzott tőlük. A látványos felvonulás a már aranyló, beérett kalászokról kapta a nevét.