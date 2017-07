Őz is fulladt a csatornába: 5 kilométeren fedi a Kurcát a rucaöröm

Gyurkovics Lászlónétól, a Mindszenti Horgászegyesület titkárától kaptuk az első képes jelzést a zöldellő Kurcáról.

– El tudom képzelni, hogy néhány horgász most úgy tekint a Kurcára, mint 2000-ben a Tiszára a ciánkatasztrófa idején – mondta Rácz Árpád, a Mindszenti Horgászegyesület elnöke. A Tiric hídon állva figyelte a Kurcán elburjánzott rucaörömöt. – Nyolc kilométernyi szakasz tartozik hozzánk, ebből most 2-3 kilométer horgászható. Nem mozog a víz, a rucaöröm hatására mérgező anyagok keletkeznek benne, és a vízinövények fotoszintetizációja is megszűnt.– Nem tudjuk, hogy mennyi dög lehet alatta. – jelentette ki Rácz Árpád. – A felsőbb szakaszokon 8 centi vastagságú lehet a naponta gyarapodó réteg. Néhány héttel ezelőtt láttunk egy őzet, ami megpróbált inni a Kurca vizéből, de már nem tudott kimászni a rucaöröm miatt. Más állatoknak vajon milyen sorsuk lehet, ha a vízbe kerülnek? – tette fel a kérdést az elnök.

Ameddig a szem ellát. Az egyesület halőre, Görbe Ozmin, Gál Mihály és Rácz Árpád a Tiric hídnál szemlézte a rucaörömöt. Fotó: Máté Gergely

– 360 fős egyesület vagyunk, de nemcsak nekik nyújt szórakozást és kikapcsolódást a Kurca, hiszen velük jönnek családtagok is. Ezért ezt a számot akár néggyel is megszorozhatjuk – fejtette ki az elnök, hogy nemcsak az élővilágra, hanem a helyi horgászok életére is befolyással van a kialakult helyzet, amelyet katasztrófaként ír le.– Annyiból jó, hogy most nem kell vigyázni a halra, 2-3 hónapja nem jön ide senki – kommentálta, majd hozzátette: az egyesület programjainak a szervezését is megnehezíti a rucaöröm elszaporodása.– Az egyesületünk létfenntartását is veszélyezteti ez az állapot. Könnyen előfordulhat, hogy a bevételünk jövőre a jelenlegi 30 százalékára eshet vissza – tette hozzá Gál Mihály, az egyesület gazdaságvezetője.

A horgászok nem biológusok, de úgy gondolkodnak, ha a páfrányféle elszórja a spóráit, akkor akár 5 év múlva is elszaporodhat a rucaöröm, még ennél is jobban, ha ugyanígy áll a víz. Rácz Árpád szerint szakaszonként, hálóval kellett volna felfogni a rucaörömöt, hogy ne tudjon ennyire elszaporodni.A mindszenti önkormányzatot szerdán értesítették arról, hogy az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) megkezdi a Kurca tisztítását. Az elszaporodás okairól kérdeztük az Ativiziget és a Csongrád Megyei Kormányhivatalt is, azonban megkeresésünkre eddig nem reagáltak.