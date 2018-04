Panaszos nyüszítés az árokból: kutyát mentettek a vásárhelyi járási hivatal munkatársai - fotók

Kedves történetet osztott meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal facebook oldalán: a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Rárósi úti telephelyen dolgozó munkatársak ma különleges feladattal szembesültek.



A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Rárósi út 110. alatti telephelyén szerda reggel Olasz Csaba földhivatali ügyintéző az irattári anyagok átvételét megelőzően az udvaron panaszos nyüszítésre lett figyelmes. Egy kis termetű ebet látott a telephelyen folyó rekonstrukció miatt átmenetileg megnyitott közművezeték árokban.

Fotók: a Csongrád Megyei Kormányhivatal facebook oldala



A közművezetéket az előírt szabályoknak megfelelően helyezték el, és homokborítással van ellátva. Az árok kb. 150 cm mélységű. Az eb az árokba belecsúszott és a nedves homokborításban ragadt. A helyszínen tartózkodó Tódor Flórián üzemeltetési referens munkatársával, Kisalbert Andrással azonnal hozzáfogott az állat kiszabadításához.

- A művelet némi földmunka után sikerrel járt, utána a kutyust megetettük-megitattuk. Idősebb versenyzőről van szó, kicsit hályogos a szeme, nagyothall, de az ijedtségen kívül nagyobb baja nem esett. Némi pihenés után a saját lábán távozott. Dr. Liszkai József hatósági állatorvos kollégánk az ebet a a telephely környékén élő tulajdonosának átadta, és egyben felhívta figyelmét az ebre vonatkozó tartási feltételek betartására

- írták a hivatal facebook oldalán, ahol a tanulságot is feljegyezték: az ügy négy lábon kocogva is jelentkezhet a hatóságnál, de így is elintézést nyer.