Panelvisszabontás: kilencen jó pénzért azonnal, mások semmi áron nem költöznének a vásárhelyi tízemeletesekből

Zab Mária is a Csengettyű közben él. Szereti a panelt. Ő inkább maradna. Fotó: Kovács Erika

– Úgy képzelje el, hogy én már 42 éve ebben a lakásban élek – mondta a vásárhelyi Bella Jánosné, akivel a Csengettyű közben találkoztunk. – Minket a férjemmel minden ideköt. Még kicsi volt a lányunk, amikor a Jókairól beköltöztünk.Az utolsó lépcsőházat még akkor építették, amikor cipeltük fel a hatodikra a bútorokat – mesélte az asszony.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője tavaly tavasszal vetette fel, hogy vissza kellene bontani a tízemeletes panelházakat az ötödik emeletig, hogy élhetőbbek legyenek (2016. április 26.: Menni vagy nem menni? A panel komfortos, a kertes ház szabadságot ad).A felsőbb szinteken élők állami támogatással máshová, jobb minőségű otthonokba költözhetnének, akár kertes házakat is vehetnének.Tavasszal pedig Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: szívesen vágnának bele a vásárhelyiekkel egy olyan kalandba, ami még nem volt Magyarországon. A visszabontás kizárólag akkor valósulhat meg, ha erről a lakókkal meg tudnak egyezni. Azóta kiderült, a Csengettyű közi 210 lakásos ingatlan lehetne a Modern Városok Program panelos mintaprojektje.

A napokban az Index hírportál megírta, a Csengettyű közben 9 lakos felajánlotta, hogy az önkormányzat vegye meg a lakásukat. – A hír igaz. Valóban bejött több lakástulajdonos is, hogy felkínálja a lakását – mondta Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere. – Egy átlagos lakás ára a Csengettyű közben 6 millió forint körül van. A bennünket megkereső lakók már néztek is ki lakást, házat maguknak. A minőségi csere körülbelül 12 millió forintba kerülne. Kíváncsiak vagyunk, hogy másokat is érdekelne-e ez a lehetőség. Ezért tartjuk a lakógyűléseket.Hegedűs Zoltán elmondta, ha valaki el szeretne költözni a Csengettyű közi lakásából, szándéknyilatkozaton jelezheti az önkormányzatnak. Erre a lakók egy hetet kaptak. Még van olyan lépcsőház, ahol a héten tartanak lakógyűlést, az ő határidejük jövő szerda lesz.– Volt, aki megkérdezte, miért ilyen sürgős ez – magyarázta Hegedűs. – Nem az önkormányzatnak sürgős, hanem azoknak a lakóknak, akik szeretnének elköltözni. Ezért adtuk ezt a határidőt. Ha már 20-30 családnak tudnánk segíteni, az is jó lenne. Természetesen továbbra sem kötelező ez a dolog – fogalmazott.Az alpolgármestertől tudjuk, a Modern Városok Programra egyelőre nem kapott pénzt az önkormányzat. Várják a kormányhatározat megjelenését.– Már régebb óta itt lakunk. Decemberben vettük meg a lakást az önkormányzattól – tudtuk meg az egyik Csengettyű közi lakostól, Krucsai Józsefnétól. – Ott van a hatodikon, az, amelyiknek még nincs kicserélve az ablaka műanyagra – mutatta. Azt mondta, nem mernek hozzányúlni az ablakhoz, amíg nem dől el, hogy mi lesza házzal. Nem akarnak potyára költeni. – Az emberek most annyifélét beszélnek. Nekünk még nem volt lakógyűlésünk. Nekünk itt jó. Akkor kezdünk fűteni, amikor bejönnek a fagyok, mert a csövek elég meleget adnak. Inkább azt szeretnénk, ha felújítanák a házat, mint ahogy az Oldalkosár utcában is. Aki viszont menne, éljen a lehetőséggel!Hegedűs Zoltán elmondta, ha közpénzből megvennék a felkínált lakásokat, akkor azokat közcélra fordítanák addig, amíg végérvényesen eldől, mi lesz a sorsuk a tízemeletes paneleknek.