Papírsárkányok lepték el az eget

Nádszálak, madzag, némi ragasztó és csomagolópapír. Csak ennyi kell, no meg némi kézügyesség és türelem, hogy egy ma már szinte feledésbe merült játékot, papírsárkányt készítsünk. Az Ete Népe Történelmi Egyesület viszont szeretné, ha a papírsárkány-készítés és -röptetés a mai gyerekek életének is része lenne. Ezért szerveztek vasárnap Mártélyon papírsárkányos napot.– A rendszerváltozás előtt, amikor még nem lehetett mindent kapni a boltban, nagy divat volt a papírsárkány-készítés – mondta Sándor József Attila, az egyesület elnöke.– Emlékszem, gyerekkoromban mi is sokszor sárkányoztunk. Magunk eszkábáltuk össze, utána pedig az eregetés is jó móka volt. Friss levegőn voltunk, futkároztunk, versenyeztünk, hogy kinek repül magasabbra a sárkánya. Szeretnénk ezt visszacsempészni a mai családok életébe. Itt, a mártélyi kempingben és környékén 4 hektáron lehet sárkányt röptetni. Nem akad bele semmibe.Vannak, akik készen vásárolt sárkányt hoztak, mások otthon barkácsoltat. Akik sárkány nélkül érkeztek, azoknak biztosítottunk minden anyagot a munkához.Többek emlékezetében még ott élt a gyermekkori élmény, no és a mozdulatok, amit a szüleiktől lestek el, hogy is készül a sárkány. Röpke felmérésünk szerint ez főleg az a korosztály, akik még a rendszerváltozás előtt voltak gyerekek. A fiatalabbaknak általában vagy bolti sárkányuk volt, sokaknak pedig semmilyen. Így nem csoda, ha többen az okostelefonjuk segítségét is igénybe vették munka közben.