Pár hónapot kell kibírni a konténerben

Sitkei Judit (jobbról) és asszisztense szűk helyen fogadja a pácienseket. Fotó: Imre Péter

– Kényszermegoldás. De ha pár hónap múlva modernebb, szebb rendelőbe járhatunk, engem nem zavar, kibírom ezt a nomád időszakot – jelentette ki a vásárhelyi Wágner Zoltán , aki a rendelésre átalakított állatorvosi konténerből, a korábbi személyzeti öltözőből lépett ki.A két Tornyai utcai háziorvos, Sitkei Judit és Nagy István május elejétől várja pácienseit a Klauzál utcán, az egykori iskola udvarán elhelyezett konténerben. Ott, ahol kukák, leszakadt ajtajú udvari budi és a suli raktárnak használt épülete is van. Mint korábban már megírtuk: Vásárhelyen négy háziorvosi rendelőt újítanak fel 352 millió forintból. A munkák idejére a Széchenyi téri a Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alá – többen keresték már ott, de információink szerint csak június 1-jétől kezdődik ott a rendelés –, a Rárósi úti a Szabadság tér 3. alá költözik, míg az Agyag utcainál megoldható, hogy helyben folytassák a praxist.Nem mindenki volt olyan optimista és türelmes, mint Zoltán. Edit , Tünde és Koczka Andrásné Ica is azt kifogásolta, hogy ha esik, ha fúj, a szabadban kell várakozni. Kialakítottak ugyan egy várót, de az nincs közvetlen kapcsolatban az orvosi szobával, közte és a rendelő között még van egy mosdó, vagyis közös belső ajtót sem lehet nyitni a két helyiség között. – De ha nem találtak más megoldást, átvészeljük így és itt ezt az időszakot – közölte Tünde.

– Az a cél lebeg előttünk, és próbáljuk a betegeket is nyugtatni, hogy pár hónapon belül, új, szép, korszerű rendelőbe költözhetünk vissza – árulta el Sitkei Judit , aki 1975-től, 42 éve praktizál a körzetben. Azt is elmondta, a fő elv az átmeneti helyszín keresésénél az volt, hogy a körzetben maradjanak, és mindenkinek jól megközelíthető legyen.– Ez megvalósult, de amikor először beléptünk ide, nem erre számítottunk. Nagyon kicsi, a belső kezelővel együtt sem éri el a minimumként megszabott 18 négyzetmétert. Éppen a méretek miatt nem fért el a számítógépes orvosi monitor, és a két asztal között csak „lapjával" közlekedhetünk. A Tornyai utcai bútoroknak csak töredéke fért el, a többit az erre a célra biztosított raktárban tároljuk. Reggelente 10-12 fokba érkezünk, a konténer amilyen gyorsan felmelegszik, olyan gyorsan le is hűl. Kollégám, Nagy István praxisa pénzén szereltetett be klímát – sorolta Sitkei Judit. Hozzátette: mindent megtesznek a betegekért, és igyekeznek olyan légkört teremteni, mint amilyen a Tornyai utcán volt.– A közelben nem volt olyan épület, ami megfelelt volna orvosi célokra. Márpedig a praxist nem akartuk messze vinni, ezért döntöttünk a konténer mellett. Erről konzultáltunk az érintett orvosokkal – indokolt Hegedűs Zoltán alpolgármester. Elismerte, ez kellemetlenségekkel, kényelmetlenségekkel jár. – Az orvosokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, igyekszünk minden kérésüket teljesíteni, és figyelünk arra, hogy minél hamarabb elkészüljön a Tornyai utcai felújítás – közölte még az alpolgármester.