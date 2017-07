Párakapuk enyhítenek a nagy forróságon

Ma véget ér a kánikula



– Szerdától folyamatosan csökken a napi maximális hőmérséklet a megyében – tájékoztatott Bozóki László, az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. A hidegfronttal együtt zivatarok is érkeznek, a hétvégén a napi várható maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul.

Bánfi Jánosné és unokái, Botond és Csenge ilyenkor nem bírják a panel melegét. Fotó: Máté Gergely

– A Csengettyű közi lakásunkban elképesztően meleg van, nyitott ablaknál sem hűl a levegő éjszakánként – mondta a hódmezővásárhelyi Bánfi Jánosné, miközben unokáival sétált az Andrássy úton. Első útjuk az ottani párakapuhoz vezetett. – Vízosztásra nekünk nincs szükségünk, mivel mindig van nálunk víz. Figyelünk arra is, hogy a lehető legtöbbet árnyékban legyünk, és könnyű ételeket fogyasztunk – számolt be. A városban egy párakapu működik, a városházára pedig bárki betérhet vizet inni – az is, aki egyébként nem intéz ott ügyet.– Egyszerűen lemegyünk az utcára, és limonádézunk ilyenkor – kezdte Szuromi Tímea és párja, Jimmy a sétálóutca árnyékában. – Már ez is elviselhetőbbé teszi a hőséget, ami a belvárosi lakásunkban kibírhatatlan. Munkahelyen szoktunk időnként hideg vízzel arcot-kezet mosni, illetve a hajunkat vizezzük – magyarázták.

Makón két helyen állítottak fel párakaput, a Korona Szálló melletti szökőkútnál és a fürdőnél.

Makón két helyen állítottak fel párakaput, a Korona Szálló melletti szökőkútnál és a fürdőnél. Ottjártunkkor voltak, akik többször is átmentek a kapu alatt. Ugyancsak a belvárosban az önkormányzat frissítőpontot is kijelölt. Az árnyékban diáklányok kínálták ásványvízzel a járókelőket.

Négy párakapu működik Csongrádon. – Hármat üzemeltetünk a Fő utcán, egyet a piacnál, igénylik az emberek a város forgalmasabb pontjain – fejtette ki Juhász László, a város jegyzője. A kánikulában az autónak is jólesik a zuhany – ez jutott eszünkbe az egyik párakapunál, amelynek szórófeje jó néhány méterre juttatja el a permetet, a közelben parkoló járművekre is jut belőle. A gyógyszertárnál teljes árnyékban 30 Celsius-fokot mutatott a hőmérő, napon ennél sokkal melegebb volt. Biztos, hogy az autók tulajdonosai nem haragudtak meg az ingyenmosás miatt. – Vizet nem osztunk, mert rengeteg szabad csap van a városban, a Körös-torokban is. Ezeket a csapokat gyakorlatilag télen-nyáron használják – tájékoztatott a jegyző.Szentesen sincs szükség vízosztásra. A városban szintén több köztéri kút is található. Emellett egy párakapu működik még a Kossuth téren.