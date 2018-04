Parasztlakodalmat rendeztek a mezőgazdasági főiskolások Vásárhelyen

- Először két évvel ezelőtt rendezett a kar disznóvágást és parasztlakodalmat. Akkor két különböző napra tették. Mindenki arra az eseményre ment el, ami jobban érdekelte. Tavaly valamiért elmaradt - osztotta meg az előzményeket Báthori Barnabás, a vásárhelyi HÖK elnöke.- Nagyapám mesélte, hogy régen három napig tartott egy lakodalom. Első napon disznót vágtak, a másodikon kimondták a boldogító igent és mulattak. A harmadik napon pedig rájártak a "morzsára", vagyis a maradékra. Úgy döntöttünk, mi ezt most egy napon éljük végig. Szeretnénk, ha a kar minden hallgatója megismerné ezeket a hagyományokat. Nagyok a különbségek. Vannak, akik falun élnek és nekik természetes például a disznóvágás, de vannak olyan hallgatótársaink is, akik városban és azon belül is panelban nőttek fel.A hallgatók egy 120 kilós disznót vágtak le hentesek segítségével. A feldolgozás minden fázisába be lehetett kapcsolódni. Ahogy láttuk, éltek is a lehetőséggel.- A hallgatói önkormányzat Facebook oldalán lehetett jelentkezni menyasszonynak és vőlegénynek. Szavazással döntöttük el, hogy kik legyenek. Egy olyan párt adtunk össze, akiket így "verbuváltunk" - tudtuk meg a HÖK elnöktől.A fiatalok két lovaskocsival vonultak a lánykérés helyszínére, a Szegfű utcába. A lakodalmas menetbe még a város polgármestere, Márki-Zay Péter is bekapcsolódott a hallgatók meghívására. A vőfély ötször kérte ki a menyasszonyt. Kapott túl fiatalt, túl időset, sőt még szakállast is, mire kijött végre az igazi. Az ifjak hagyományőrző lakodalmas játékát sok vásárhelyi lakos is végignézte.A lánykérés és esketés után következett a lakodalom. A délelőtt elkészített hurka, kolbász, pörkölt volt az ünnepi menü.