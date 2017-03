Parkolót nyitnak a kórházzal szembeni telken

– Egyszer nem tudtunk kiállni a kocsival, mert annyian álltak itt a Zrínyi utcán – emlékezett vissza egy, az utcában lakó nő, aki nem szerette volna elárulni a nevét, mert állítása szerint különös dolgok történnek Vásárhelyen.



– A rendőrséget kellett hívnunk, hogy keressék elő az autó tulajdonosát, aki csak "beugrott" a kórházba – magyarázta.



A Zrínyi utca a Madách utcától már nem fizetőzóna. Ide próbálnak azok is leparkolni, akik a kórházba mennek. Ezért általában zsúfolt a környék. Az asszony arról is beszámolt, hogy a Madách és a Zrínyi utca kereszteződése balesetveszélyes, a zebrán kétszer is majdnem elütötték.



– Szerencse, hogy a Hunyadi utca egyirányú, mert ha kétirányú lenne, csak örökölni lehetne a területet, hogy kocsival elférjünk az úton – tette hozzá. Az autósok többsége ezen a szakaszon megy Szegedre vagy a Kertvárosba, egész nap nagy a forgalom.



A legutóbbi közgyűlésen felmerült, hogy a kórházzal szembeni telket ideiglenesen megnyitják a parkolni szándékozók számára. Erre hamarosan sor kerül, a tereprendezés már megkezdődött, de a nyitás időpontját egyelőre nem tudják.