Patkányok lubickolnak a szemétben - Már ráfolyik az illegális hulladék a Miási útra

– Valakiknek csak ennyi eszük van, hogy idehordják a sok mocskot. Itt már a patkányok is elszaporodtak. Naponta kétszer járok erre. Többször láttam már az autók által elütött patkánytetemeket az úton, de azt is, hogy rohangálnak a szemközti oldalra, a házak felé a dögök!

– A téesz felszámolása után rendezetlen volt a tulajdonviszony. A kormányhivatal közbenjárására egy éve a magyar államhoz került a 21 hektár. Ekkor azonnal levelet írtam a vagyonkezelőnek, és kértem, hogy adják át Mindszent tulajdonába a területet. Még nem született döntés, pedig tudnánk hasznosítani.

– Az újságtól van? Már én is szólni akartam, hogy jöjjenek ki, nézzék meg, milyen a Miási út! Undorító, amit némely mindszenti művel – állt meg egy kerékpáros férfi a szemétkupac mellett.– mondta a férfi. Hozzátette, az önkormányzat már nem győzi felszámolni a szeméthegyeket. Azt is mondta, sejti, kik hordják oda a hulladékot, de nem mondja meg, nem akar magának bajt.– Én már lassan annyi pénzt költök patkányméregre, mint magunknak ennivalóra. Felelőtlenek! A kukát nem ismerik? Lepjék el az ő otthonukat a pockok! – ezt már egy környékben élő, dühös asszony mondta.– Egyesek még mindig nem tudják megszokni, hogy létezik a háztól történő szemétszállítás. Még mindig a régi szeméttelepre vagy elé hordják a szemetüket. Szereltünk már fel a környéken kamerát is. De akkor a térfigyelő látószögén kívülre pakolták le a szemetüket – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere.– Szörnyű ez a helyzet. Többször folytattunk már kampányt az illegális szemetelés ellen. De hiába. Ezért aztán összeszedjük, és közpénzen a megfelelő helyre szállíttatjuk a kupacokat, hogy ne okozzanak közegészségügyi problémát.Zsótér Károlytól azt is megtudtuk, a lerakott kupacokban előszeretettel turkálnak a guberálók. Mi pedig azt is láttuk, hogy a kóbor kutyák is ott próbáltak eleséget találni. És leltek is.Az illegális szeméttelep az egykori legális szeméttelep szomszédságában áll. Ez a terület korábban egy termelőszövetkezet tulajdonában volt. A 21 hektáros részből 8 hektárt foglalt el a régi, bezárt szeméttelep.A régi szeméttelepet rekultiváltatnánk. Ipari parkot alakítanánk ki. Ez egy teljesen közművesített terület. Már jelentkeztek vállalkozások is, hogy szívesen odaköltöznének. Várjuk a vagyonkezelő döntését. Addig pedig küzdünk az illegális szemét és a szemetelők ellen.