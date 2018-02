Példaértékű programok Vásárhelyen - Kósa Lajos nagyszabású terveket osztott meg

– Az országban egyedülálló fejlesztések, projektek indulnak Hódmezővásárhelyen a Modern Városok Programban, amelyek tapasztalatai később máshol is hasznosíthatók lesznek – mondta a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Kósa Lajos tegnap Vásárhelyen. Hozzátette: a Modern Városok Program beruházásai országosan 2022-re megvalósulhatnak.



Az egyedülálló projektek közé sorolható a Szeged és Vásárhely belvárosai közötti tramtrain, ebben az esetben már a szerelvények beszerzése is folyamatban van. A közlekedésfejlesztési beruházás költsége több mint 73 milliárd forint, amelyből mintegy 23 milliárdot uniós, 50 milliárdot hazai forrásból fedeznek.



Szintén példaértékű és országosan követendő lehet az 5 milliárd forintos Minőségi Otthoncsere Program, amely iránt eddig 64 Csengettyű közi lakó érdeklődött, 28 pályázatot adtak be, 11 család támogatásáról már döntöttek, és pénteken újabb hétről fognak – utóbbi adatokat már Hegedűs Zoltán, a város polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere sorolta. A programok előkészítése jól halad, az eddig átutalt 2,5 milliárd forinton felül március végéig további 8 milliárdnyi előleg érkezhet meg az önkormányzat számlájára.



A miniszter megemlítette: nagyon fontos a több megyei jogú várost is érintő 47-es út kétszer két sávosra bővítése Debrecen és Szeged között. Szólt a vásárhelyi ipari park 5 milliárdos, kétszer 50 hektáros bővítéséről, amelyben támogatják a mezőgazdasági gépgyártással, élelmiszeriparral, feldolgozással foglalkozó vállalkozások megtelepedését. Hegedűs hozzáfűzte: szeretnék, ha Hódmezővásárhely újra a feldolgozóipar egyik központja lenne.



Gyenge termőhelyi adottságokkal, alacsony aranykorona-értékkel rendelkező 300 hektáros mezőgazdasági területen pedig napelemparkot hoznak létre, erre 30 milliárd forintot költhetnek. A Bethlen és a Németh László gimnázium, valamint a Kalmár és az Eötvös szakiskolák, a Cseresnyés Kollégium és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának 5,5 milliárd forintos bővítése, felújítása, a felsőfokú agrárképzés fejlesztése is szóba került, az utóbbiról egyeztetnek az egyetemmel. A laktanya fejlesztését, a kórház honvédségi igényeknek is megfelelő modernizálását és a bentlakásos katonai középiskola létrehozását is említette mindkét fél. A katonaiskola 2020-ra 5,2 milliárdból valósulhat meg, és abban az évben már kezdődhet az oktatás.



Hegedűs Zoltán kitért arra, hogy 500 millió forintból a városba költözik Szegedről a megyei agrárkamara, a Petőfi utca 6. szám alatti agrárcentrumba. A város 70 kilométeres kerékpárút-hálózatát 117 kilométerrel bővítik, és ennek érdekes része lesz a Tisza-töltésen Nagyfától Mártélyig húzódó szakasz. A biciklis turisták szempontjából is szeretnék vonzóvá tenni a kerékpárutakat, kialakítva hozzá a megfelelő infrastruktúrát. Az építendő új városi könyvtárral, tudáscentrummal kapcsolatban elhangzott: kiírták a tervpályázatot, a benyújtási határidő március 21.



Kósa Lajos beszélt a vásárhelyi időközi polgármester-választásról is. A miniszter azt mondta, ha Hegedűs Zoltán lesz a polgármester, akkor egy megfontolt, felkészült és a városért küzdeni tudó vezető segítheti Vásárhely fejlődését, akivel a kormány eredményesen együtt tud dolgozni. A másik két jelölttel kapcsolatban úgy fogalmazott: ha valaki elfogadja a Jobbik, az MSZP, a DK vagy bármelyik másik párt támogatását, akkor azt nyíltan fel kell vállalni. Rámutatott: Márki-Zay Péter ezzel szemben függetlennek vallja magát, ez Kósa szerint azonban a választók becsapása. Hernádi Gyuláról azt mondta, többre becsüli azt, aki kiáll az értékei mellett.