Péter küzdött, de a sors másképp rendelkezett - Lhotsky Péter élni akarása példaértékű volt

Reményt adott nekik, hogy június 9-én Péter új tüdőt kapott. De az új kezdet sem volt zökkenőmentes. A három hétig tartó mesterséges altatás miatt lebénult a lábfeje és a nyelve, tüdőgyulladást is kapott. Péter ekkor sem adta fel. Talpra állt, szó szerint is, és a beszédtanulással is szépen haladt.

Augusztus második felében írtunk a vásárhelyi Lhotsky Péterről. Nyolc hónapos korában derült ki, hogy cisztás fibrózisa van, amely az évek alatt tönkretette a tüdejét. A betegséggel való küzdelméről a 30 éves fiatalember Facebook-üzenetben nyilatkozott lapunknak, néhány héttel azután, hogy sikeres transzplantáción esett át. Az új tüdővel reményt kapott az egészséges életre (2018. augusztus 22.:).Péter sokat volt kórházban. Gyermekkorában a társai csúfolták a köhögése miatt. Mindent megtett, hogy úgy éljen, mint az egészségesek. Naponta órákat inhalált, iskola előtt és után vette fel az infúziós kezeléseket. Edzeni kezdett, ami meghozta az eredményt. 90 kilós, erős férfi, csupa izom lett.Pétert többször érte a betegsége miatt megaláztatás. Középiskolás évei alatt egy szegedi orvos például azt találta mondani, hogy neki már nem kell az érettségire készülnie. A fiatalember azonban az ilyen mondatok után is összeszorította a fogát, és talpra állt.Sokáig nem beszélt a betegségéről. A munkahelyein sem tudták, hogy milyen küzdelmeket él át. Utolsó munkahelye a vásárhelyi Euronics volt, amelyet nagyon szeretett. Az állapota egyre súlyosbodott. Hajnalban kelt, 3 órát inhalált, majd Deszkre ment az infúziós kezelésekért. Mire 10-kor nyitott a bolt, ő már ott volt. Munka után ismét Deszk felé vette az irányt. Napi 4 órát aludt. Végül a főnökének mindent elmondott. A fiatalt visszavárták munkatársai.Pétert a szerelem is megtalálta. Eleinte barátnője előtt is titkolta a betegségét, félt, hogyha kiderül, elveszítheti. Ám Zsuzsi mindvégig mellette maradt. A két fiatal közös jövőt tervezett.Péter szeptember 28-án végre hazamehetett a hosszú kórházi tartózkodás után. De az állapota ismét rosszra fordult. Október 4-én váltottunk egy üzenetet, amelyben azt írta, újra kórházban van.Péter október 17-én hunyt el.Búcsúztató szertartását hétfőn tartották a Rózsa Róbert Rendezvényházban. Szülei, testvére, barátnője, rokonai és ismerősei vettek búcsút a fiatal férfitól. A szónok idézett a lapunkban megjelent cikkből, és hangsúlyozta, Péter imádott élni. Számára ez nem rutin volt, mint másoknak, hanem ajándék, amelynek minden percét úgy élte meg, hogy lehet, hogy nem lesz több.