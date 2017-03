Petőfi vezeti a 48-as toplistát

Nagyné Ajtai Mónika azt mondja, mindig visel kokárdát, náluk az az ünnep része.

– Semmi. Akkor még gyerek voltam – mondta egy idősebb nő Vásárhelyen arra a kérdésre válaszolva, mi jut eszébe a 48-as forradalomról és szabadságharcról. Barátnői rögtön elkezdték cikizni, mondván: nem gondolták, hogy ilyen öreg. Végül nevetések közepette tisztázták, 1848-ról van szó.Akadt, akinek valóban nem ugrott be semmi. Kocsis Kálmán a padon ülve napfürdőzött, és közölte: nem foglalkozik ezzel, jól megvan e nélkül, éli az életét. – Mi értelme ennek? Egyébként semmi nem jut az eszembe – ezt már egy fiatalember mondta az Emlékpontnál lévő gyalogátkelőnél.

Molnár Sándornak a Petőfi-szobornál Kossuth jutott eszébe.

Fotók: Imre Péter

Fekete Gáborné az általa nagyra becsült Kossuthot említette elsőként, akárcsak Molnár Sándor a Petőfi-szobornál. – Amennyire emlékszem tanulmányaimból, ő szervezkedett a legtöbbet, ő volt a forradalom és szabadságharc atyja – fogalmazott. A babakocsival sétáló Nagyné Ajtai Mónika váltott: Nemzeti dal, Pilvax Kávéház, Petőfi – sorolta.

– Hogy mi jut eszembe a 48-as szabadságharcról? A gyermekkorom, az ünnep és a kokárda. Most is mindig feljövök a barátnőkkel, egykori osztálytársakkal a városi ünnepségre – közölte Oskovics Lászlóné Magdika a Kossuth téren, amit éppen közmunkások csinosítgattak, virágot is ültettek. A Kossuth-szobornál, a városi ünnepségeket szintén látogató Frank Lajosnak Petőfi, ahogy ő mondta, a Talpra, magyar!, a 12 pont és Táncsics Mihály jutott eszébe. Lajossal egy srófra járt az agya Zsótérné Szűcs Katalinnak: – Petőfi Sándor, ő szavalta el a Nemzeti dalt. Ő maradt meg nekem a legjobban, vele azonosítom az 1848-as eseményeket.– A mostani politika, társadalmi helyzet jut eszembe 1848-ról – jelentette ki Tamás, aki csak a keresztnevét árulta el. – Akkor még volt bátorságuk az embereknek tiltakozni, kiálltak magukért. Most nem így van.