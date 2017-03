Piacra járnak hétvégén a vásárhelyiek

Hétvégén sokan nézelődnek a piacon. Fotó: Török János

– Főleg azért járunk ide, mert elég közel lakunk a piachoz – érvelt Pék Sándorné a vásárhelyi piac ruhaárusai között. Családjuk szinte hetente jár a piacra legalább zöldséget vásárolni, de ruhákat is itt szoktak venni az ár-érték arány miatt.

Kok Tibor portékái között a régi játékai is megtalálhatók. Fotó: Török János

Valóban találhatók egyébként drága termékek viszonylag megengedhető áron. Az eredetileg 18 ezer forintba kerülő Paco Rabanne 1 Million fantázianevű parfüm replikáját már 3500 forintra is le lehet alkudni – Az első vásárlót nem szabad elengedni – győzködött a férfi.Az utóbbi években a videójáték-utánzatok helyét átvette az eredeti játékkonzolok és játékszoftverek kínálata. Nem okozott meglepetést, hogy gázmaszkot is találtunk betétekkel és táskával, a szettet 1000 forintért el lehetett vinni.– Ezek között az én régi játékaim is itt vannak, néha jó a forgalom – mondta Kok Tibor, aki plüsseit és más játékait 100 és 200 forintért árulja. Egy másik árus fia, Krisztián már több játékot is vásárolt tőle. – Például ezt a gumilabdát is tőle vettem – mutatta a kisfiú.

Vajkay Ervin saját kezűleg készített faeszközeit árulja. – Kénytelen vagyok magam készíteni, mert Kínában ilyet nem tudnak – jegyezte meg viccelődve a férfi. A választékban szerepelnek konyhai segédeszközök, fából készült játékok és szappantartó is.Néhány zöldségárus mellett elvétve található mézárus is szombatonként, de ha valaki megéhezik, akkor a szokásos piaci étkeket itt is megtalálhatja: hamburgert 600, lángost 200, sült kolbászt pedig 350 forinttól kérhetnek a vásárhelyi piacozók.