Pluszmegrendelésekből fizetik a béremelést a Villeroynál

Nincs munkaerőhiány



A hódmezővásárhelyi gyárban alacsony a fluktuáció, vagyis kevés dolgozó megy el és áll be. Havi bontásban 1-2 százalék, ami ugyan magasabb, mint 2-3 éve volt, de még kezelhető. A cég nem küszködik munkaerőhiánnyal, de problémát jelent, hogy az új dolgozók betanítása minimum 2-3 hónapot vesz igénybe. Idén egyébként közel 20 fős létszámfejlesztést is terveznek. A cégvezetés új elemként tapasztalja, hogy a távozók egy része külföldre megy. Hideg Gábor elmondta: a gyár a német vagy osztrák bérekkel nem tudja felvenni a versenyt.

– A bértárgyalások vége felé valódi feszültség alakult ki a gyárban. A sztrájk is benne volt a levegőben – ismerte el Hideg Gábor, a vásárhelyi Villeroy&Boch Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A szakszervezet és a cégvezetés tárgyalásáról folyamatosan beszámoltunk lapunkban.– Komolyan vettük a követelést, de a szakszervezet által kért 14 százalékot nem tudtuk volna kigazdálkodni – értékelte a cégvezető az elmúlt hetek egyeztetéseit. Mint megírtuk , a szakszervezet pénteken fogadta el a menedzsment által ajánlott 9,4 százalékos bérfejlesztést, amelyből 6,9 százalék fix emelés, 2,5 százalékot pedig kompenzációként, illetve ösztönzőként fizetnek ki. Ezenkívül több közérzetjavító intézkedésről is döntöttek.– A minimálbér drasztikus emelését tavaly év végén jelentette be a kormány. Ezzel borult az addigra elkészített 2017-es pénzügyi tervünk. Meg kell, hogy említsem, ha nem csökkentették volna a munkáltatói járulékterhet, a 9,4 százalékot sem tudnánk bevállalni. A bérfejlesztés jóval több mint 100 millió forintba kerül. Szerencsére 30-35 ezer darabbal nőtt a megrendelésünk, ami 250 millió forint többletbevételt jelent. Ebből termeljük ki az emelés összegét. Ez azzal is jár, hogy nyáron a szokásos három helyett csak két hétre áll le a gyár. A dolgozók tudomásul vették.Hideg Gábor elmondta, a 2,5 százalékos kompenzáció fedezetét még nem látják tisztán. Annyi bizonyos, hogy 1 százalékot még húsvét előtt, további 1 százalékot júliusban kapnak kézhez a dolgozók, a fennmaradó 0,5 százalékot pedig év végén fizetik ki.Mint megtudtuk, a vásárhelyi porcelángyár mintegy 750 fizikai dolgozója a Csongrád megyei átlagbérekhez képest 40 százalékkal több pénzt visz haza. Ez elsőre jól hangzik, ám a munkakörülmények is nehezebbek az átlagnál. Ezen a téren is tervez javítást a cég. Vállalták, hogy felgyorsítják az ehhez kapcsolódó beruházásaikat.