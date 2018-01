Politika a templomban: egyház - de nem egy vélemény

Visszhangok

„...Ezeket a tényeket megismerve tudnak helyesen dönteni, tudnak mérlegelni, amikor majd arra kerül a sor, hogy a szavazófülkében kire adják a szavazatukat" – mondta Németh László vásárhelyi katolikus esperes két hete vasárnap a Szent István-templomban.A lelkipásztor szerint a második világháború óta nem látott fejlődés indult a mostani kormány tevékenysége nyomán. Különleges helyzetben hangzott el ez a beszéd, hiszen a magát többek között kereszténydemokratának valló kormányoldal Hegedűs Zoltán alpolgármestert indítja, miközben az egyik független jelölt, Márki-Zay Péter is katolikus, a Szent István Király Plébánia egyháztanácsának elnöke.A plébános beszédének komoly sajtóvisszhangja lett, tudósítások ismertették, véleménycikkek minősítették. „...Köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy kizárólag Fidesz-hívőként lehetek jó keresztény, Krisztus szolgája, jó ember, egyáltalán emberi lény, valid tagja egy történelmi, nagy hagyományú közösségnek" – írta a magát szintén hívő katolikusnak valló Hercsel Adél a hvg.hu-n. „Olyan országban szeretnék élni, ahol egy katolikus plébános elmondhatja a véleményét anélkül, hogy a Magyar Nemzet megbélyegezné vagy üldözné... Önök ezt tették (...) ilyen legutóbb a Rákosi-diktatúrában volt" – így látta Lázár János miniszter a plébános szavait elítélő véleményeket, a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.Létezik-e bármiféle szabály vagy útmutatás a katolikus egyházban a lelkipásztorok világi véleménynyilvánításával kapcsolatban? A kérdést a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságához és a Szeged–Csanádi Egyházmegyéhez is elküldtük. Utóbbi válasza szerint világos eligazítást ad a II. Vatikáni Zsinat 1965-ben megfogalmazott „Gaudium et spes" kezdetű konstitúciója, „különösen annak 43. pontja". A szöveg elérhető az interneten.A 43. pont nem említ választási kampányt, a politika szó is egyszer fordul elő benne, olyan értelemben, hogy a világ politikai, gazdasági szempontból is egységesül. A szöveg arra biztatja a katolikusokat, hogy bátran teljesítsék a polgári életben a kötelességüket, mélyüljenek el a szakterületükön, ez ugyanolyan fontos, mint a hitben való elmélyülés.Fontos, hogy „keresztény szellemmel itassák át a világot". „A papoktól pedig világosságot és erőt várjanak a világi hívek" – írja, ám a következő mondatban azonnal hozzáteszi: „Ne higgyék azonban, hogy lelkipásztoraik mindenhez értenek, és az összes fölmerülő, esetleg súlyos kérdésben azon nyomban gyakorlati megoldást tudnak ajánlani, vagy hogy ez lenne a papok küldetése." Ha vita alakul ki, és kétféle álláspont fogalmazódik meg, „nem szabad elfelejteni, hogy ilyen esetekben senkinek sem szabad az Egyház tekintélyét kizárólag a maga véleményének támogatására lefoglalni. Mindig őszinte párbeszéd útján iparkodjanak magukat a másikkal megértetni, gyakorolva a kölcsönös szeretetet és elsősorban a közjóval törődve." Ami a vezetőket illeti: „A püspökök pedig, kikre Isten egyháza vezetésének feladatát bízta, papjaikkal együtt úgy hirdessék Krisztus üzenetét, hogy a hívők minden földi tevékenységét az evangélium fénye világítsa meg."Ez alapján a vásárhelyi esperes beszédét különbözőképpen értékelte a Szeged–Csanádi Egyházmegye, valamint Beer Miklós váci püspök (2018. január 17.: Egyházmegye: a vásárhelyi esperes tényeket közölt ). Előbbi szerint László atyának igenis tisztáznia kellett, hogy az egyik jelölt, bár kötődik a plébániához, mégsem élvezi a plébánia és az ő támogatását. A váci püspök viszont úgy gondolja, egy pap nem állhat ki egy párt mellett, az egyháznak a napi politikai ügyektől távol kell tartania magát.Abban, hogy a lelkipásztorok véleménynyilvánításának hol a határa, a jelek szerint a püspöknek van a legnagyobb szava. Ez derült ki a Földeákról elszármazott Cseh Péter Mihály atya esetéből. Ő 2016 júliusában közzétett egy videóüzenetet, amelyben – az akkori közéleti vitákra utalva – Orbán Viktor miniszterelnöktől azt kérdezte, kicsoda Habony Árpád. Az ügyben Udvardy György pécsi püspök vizsgálatot indított, és egy időre eltiltotta a fiatal kisegítő lelkészt minden nyilvános papi működéstől – nem is nyilatkozhatott. Ez a tilalom tavaly március végéig tartott.A református egyházon belüli hallgatólagos megállapodás értelmében más felekezet ügyeiről nem nyilvánítanak véleményt – így, mint megtudtuk, Németh László atya beszédéről sem. A Magyarországi Református Egyház azonban néhány napja kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt kéri az április 8-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban a magyar állampolgároktól, hogy menjenek el szavazni. Ismerjék meg a pártok és jelöltek programjait, „vessék össze azokat a keresztyén hitből fakadó értékekkel, valamint a református egyház által képviselt evangéliumi tanítással", és megfontoltan, józanul döntsenek.Azt kéri az egyház, hogy templomai, iskolái „ne váljanak megengedhetetlen hangnemű politikai kampány színtereivé". Kimondja: „egyházunk tagjai magyar állampolgárok, akiknek joguk van kifejezni álláspontjukat a közélet és a politika területén is. Az egyházunk tanításából fakadó értékeket mindig szabadon képviseljük – beleértve a kampányidőszakot is –, és adott esetben egyházunk állást foglal közéleti kérdésekben is."