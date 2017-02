Postát szeretnének a vásárhely-tarjániak

– Nem könnyű két kisgyerekkel eljutni a főpostára – mondta a tarjáni városrészben élő vásárhelyi Gera Magdolna . – A nagyobb gyermekünk 2 éves. Nem mindig arra megy, amerre szeretném. A kicsi 11 hónapos, őt a kezemben viszem. Mire leparkolok az autóval, és eljutunk a postára, elfáradok. Sokan vannak bent, így mindig várakozni kell. Nagyon örülnénk egy kispostának itt, Tarjánban. Ha lesz aláírásgyűjtés, azonnal csatlakozom, de anyukámék is. Ők is ebben a városrészben élnek – mondta a gyesen lévő édesanya. Lázár János országgyűlési képviselő csütörtöki, Királyszék utcai lakossági fórumán vetették fel a tarjániak, hogy jó lenne egy fiókposta a városrészben. A miniszter azt javasolta, gyűjtsenek aláírást, az önkormányzat pedig írjon levelet a posta vezérigazgatójának. Eddig, úgy tudni, gazdasági okokra hivatkozva nem nyitott a posta Tarjánban telephelyet.Vásárhelyen a Hódi Pál utcai főposta mellett a Jókai úton és a Klauzál utcában van kisposta, illetve a Kölcsey utcai postapartner és a Hódtó utcai Tesco-posta, valamint a szikáncsi szolgáltatásait vehetik igénybe a helyiek. – Mindegyik messze van tőlünk. Ezért tanultam meg a számítógép használatát – tudtuk meg Bereczki Károlynétól.– Az unokáim mutatták meg, hogy kell számítógépen utalni. Van egy ezeréves gépem, azzal bonyolítom a befizetéseket. Így nem kell elmenni a postára, csak akkor, ha levelet vagy képeslapot adok fel. Örülnék, ha lenne egy fiókposta itt a közelben! Buszjárat se nagyon van, amivel be tudnánk menni a központba.Ezen a véleményen van Rácz Sándor is. A nyugdíjas férfi szerint is jó lenne, ha minél több szolgáltatás telepedne meg a városrészben. – Sok idős ember él errefelé, aki örülne, ha csak 1-2 utcányit kellene sétálni. Szerintem helyet is találnának a postának. 1-2 ablakos szolgáltatás elég lenne. Ha ehhez aláírásgyűjtés kell, én szívesen adom hozzá a nevem – tette hozzá.