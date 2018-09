Préselték a szőlőt, ropták a táncot az olvasókörben - szüreti mulatságot rendeztek Sóshalmon

– Hogyan került Sóshalomra a szőlő? Az olvasó ör mögötti részen hosszú mélyedés húzódik. Egy vízfolyás volt itt hajdan, amelynek a medre is nyomon övethető. A déli partjára a szél homokot rakott, amely alkalmas lett kert- és szőlőtelepítésére – mondta a rendezvény megnyitóján Molnár Ernő, a Sóshalmi Olvasó ör elnö . – Hogy Sóshalom végül borvidékké vált, annak öszönhető, hogy a 60-as évek elején összefüggő, nagy területű szőlőt ültettek. A sóshalmi bornak ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk hírverést csinálni – emelte ki az elnö .A étnapos rendezvényre a hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola székkutasi tagintézménye nyert pályázati forrást. A programot özösen szervezté a székkutasi önkormányzattal és a vásárhelyi művelődési özponttal. Pénteken óvodás és iskolás csoportok vettek részt a szüreti napon, a pedig a családoké volt.Felléptek a székkutasi óvodások és a Kankalin Néptáncegyüttes. Az érdeklődő egyebek özött megismerkedhettek a mustkészítés folyamatával is. Népi játékok vártá a gyerekeket, lovas kocsizni is elvitté őket. Aki megéhezett, azt zsíros kenyérrel, szőlővel, almával ínáltá . A vásározó helyi termékeket árultak.– Néhány éve újítottuk fel az olvasó ört, amely a város ülterületén az egyetlen megmaradt és mű ödő olvasó ör, ahol ápoljá a hagyományokat. Ennek egyik jó példája a mostani tvége, amely a helyi bor ünnepe is.Gratulálok a szervezőknek – mondta Lázár János, a térség országgyűlési épviselője. – Ráadásul még túrós lepényt is ínáltak. Aki nem tudná, mi a ülönbség a rétes és a lepény özött, itt megtapasztalhatta azt is – tette hozzá a épviselő.