Programokban gazdag ősz: Idén is lesz Ízök Fesztiválja Vásárhelyen

Vásárhely őszi kulturális programkínálatáról Varga Anikó beszélt. Fotó forrása: BFMK

– Pénteken 18 órakor Lippai Mariann tart előadást a BMFK-ban a pozitív életszemléletről. Ez a Lélekbérletünk első előadása lesz – kezdte az őszi programkínálat bemutatását a sajtótájékoztatón Varga Anikó, az intézmény igazgatója. A Lélekbérlet újdonság a művelődési ház repertoárjában.A Gombos-bérlet első előadását szeptember 22-én láthatják az érdeklődők. Varsányi Anna Monodrámák című darabjában Járai Máté és Szilágyi Annamária szerepel. A Bessenyei-bérlet első előadása pedig október 2-án lesz. A Színházkomédiában többek között Ábrahám Edit, Xantus Barbara és Farkasházi Réka is színpadra lép.A Steinway-bérleteseknek október 12-én kezdődik az évad. A Magyar Állami Operaház művészei Puccini operáját, a Turandotot mutatják be.Kiállításokkal is várják a közönséget. Vasárnap nyílt meg Jankó Attila és Sipka Bertalan kiállítása. A fiatalok fotóikkal, verseikkel mutatkoznak be. A tárlat szeptember 21-ig látható. Ebben a hónapban egy másik kiállítás is lesz, aminek címe: Unokáinknak is látni kell.A jövő héten Dani Imre Páratlanul című zenés szatirikus költői estjére várják a közönséget. Szeptember 21-én 19 órától Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor Felhangolva című zenés estje látható a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A népmese napjához kapcsolódva, szeptember 28-án a gyerekeket várják a kultúra házába.Szeptember 29-én jótékonysági koncertet rendeznek a kórház gyermekosztálya javára. Komlóssy Ildikó operaénekes és Balogh József Liszt-díjas zongoraművész lép színpadra.Több kinti programot is szervez a művelődési ház. Jövő héten pénteken és szombaton a Sóshalmi Olvasókörben szüreti napokat rendeznek. Szeptember 29-én a Kopáncsi tanyamúzeumban pedig Szent Mihály-napi forgatagot terveznek. Október 7-én, az Őszi hetek rendezvénysorozathoz kapcsolódóan idén is lesz Ízök Fesztiválja. Október 20-án, a Papi-féle szélmalomnál Fosztóka néven kukoricaünnepet rendeznek.