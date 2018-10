Purhabból is lehet szép szobrot készíteni: ferde szemű ufók az őszi tárlaton

Elfekvő osztály a címe Mucsi Zoltán festményének. Halomba dobált, hólepte traktorgumik láthatók rajta valamilyen üzem hátsó udvarán. A hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában megnyílt, és december 2-áig, keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig látható a 65. Vásárhelyi Őszi Tárlaton ez az első kép, amely előtt hosszabb időre megálltam. Ismerős, megindító látvány minden ilyen zsúfolt hátsó udvar. – Az autógumi hálás téma. Akármilyen ütött-kopott, harmóniát sugall, mert kör van benne – segít megérteni Török János fotóriporter kollégám, miért láthatom szépnek a képet. Hadilábon álltam az iskolában rajz- és műalkotás-elemzésből, de ahogy másokat, a szuggesztív arcok, érdekes tárgyak, tájak, hangulatok engem is megérintenek, és tavaly is nagy élmény volt ez a kiállítás, valamint szórakoztató is.Galambos Tamás képén például Kim Dzsongun triciklin ül, egy atomrakétát vontat. Körülötte ferde, üres szemű, egyenruhás figurák mint ufók. Képregény- és meseszerű ez az egész, a diktátor fehér köpenye ráncigál vissza a valóságra. Tényleg szokott ilyet viselni, és az egész nyugati világ azt találgatja, mi lehet, zakó vagy ing.Vas és neon: ez Hérics Nándor Fénydaráló című kompozíciójának anyagmeghatározása. Ez nekem a disznóvágásokat juttatja eszembe, másnak talán mást. Basa Anikó viszont plexivel, damillal, cérnával, fával, fémmel, dróttal, ragasztóval dolgozott. Két kis akváriumában az emberalakot sűrűn kifeszített szálakra horgolt csomók sejtetik.Incze Mózes Új kertjében pedig nem növények, hanem adatkábelek burjánzanak, az emberkéz a festményen mintha USB-kábellel írna. Szakáll Ágnes Reggeli fények a műteremben című képét az ablakpárkányon sorakozó ismerős tárgyak, és különösen a fűtőtest csapjára akasztott szív alakú fityegő miatt szívesen hazavinném, egy olyan falra, ahol ez lenne az ablak. Úgy érzem, a fűtőtest a festményen meghatározza a lakás korát.Az ókori történet szerint Judit gyönyörű zsidó nő volt, aki elcsábította, leitatta és lefejezte Holofernész asszír hadvezért, aki őriztette az összes ivóvízforrást, így akarván halálra szomjaztatni a zsidókat. Ámmer Gergő Judit és Holofernész című fehér szobra: leszakított tetejű tűzcsap, rajta egy fej, mellette egy nőalak torzója. Kotormán Ábel bárszéken ülő atlétája, a Pihenő értelem okkersárga, mert purhabból készült. Aki megnézi, a falra akasztott tükörbe lesve összehasonlíthatja magát a szoborral. Czigándy Varga Sándor Viktóriája talán a legszebb nő a kiállításon, finom arc, kristályszerű anyagból: mintha durva szemcséjű só lenne.Van a tárlaton egy fotó is, de talán senki sem találná ki, melyik az. Mert leginkább Jagicza Patrícia Linda Beauty című képe „fényképszerű", amelyen egy szögre akasztott nejlonszatyor látszik. Az igazi kézműves fotó – pontosabban antrakotípia, merített papíron – Nagy István Jelképe. Fekete, jelentéktelen galamb egy ház homlokzatdíszén. – Megkérdeztem a galériától, hogy ha fényképet nem is állítanak ki az őszi tárlaton, kézműves fotót lehet-e küldeni – mondta lapunknak a szentesi fotókör vezetője. – Pályázhattam, és ezt a képet fogadták el. Az antrakotípia régi képkészítési technika. Egy napig dolgozunk egy képen, és végül kiderül, sikerült-e vagy selejt. Nem lehet két egyformát készíteni.Kedvenc termem az, ahol Végh Júlia Elrejtett műemléke – egy palánkkal valamiért körbekerített, talán szégyellt űrrakéta – és Vancsura Rita Jani korszerűsít című képe látható: ezen a falhoz támasztott kiszolgált kályhacsövek az időkapszulák. Ugyanitt László Dániel Görkorizni indulunk a kászoni gyerekekkel című olajképén mindenki kézben viszi a görkorcsolyákat. Úgy látszik, sárban kell menni, elég hosszan a sima, száraz útig.