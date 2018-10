Ragaszkodnak a mostani piachoz Vásárhelyen - egyelőre nem lesz 21. századi bevásárlóközpont a helyén

A legfontosabb, hogy az üzletet elősegítendő a parkolás ingyenes legyen, és inkább ázzak meg, de maradjon ilyen a vásárhelyi piac.

Fülöp László

Azt is közölte: nyár közepén bemutatják az első látványterveket. Eddig jutott a projekt. Akkor elhangzott: teljesen megújulna a pavilonsor, egységesítenék az arculatát és szolgáltatásait. A fő eladósor helyére új vásárcsarnokot építenének, amelynek lennének oldalt nyitott részei.

A régi, megszokott piac még egy ideig marad Vásárhelyen. Fotó: Imre Péter

– Nekem ez így jó. Kevés olyan piac van ugyanis, amely az átépítés miatt ne szenvedett volna kárt. Elszoknak a vásárlók, elmaradnak a régi árusok; igaz, újak jönnek a helyükbe, mint a Mars téren. Ha fejleszteni akarnak: a közvilágítás gyenge

– A piac az piac, abban a formában, ahogy most működik, és nem nagyon sajnálom, hogy nem valósul meg a korszerű, 21. századi bevásárlóközpont a helyén – közölte a mindszenti Fülöp László. – A legfontosabb, hogy az üzletet elősegítendő a parkolás ingyenes legyen, és inkább ázzak meg, de maradjon ilyen a vásárhelyi piac – mondta.Ezzel Papp László és felesége, Szilvia is egyetértett, megemlítve: szeretnek a piacra járni, nagyon jó a hangulata, és az lenne az ideális, ha ezt nem veszítené el. Az árusok közül a szegedi, édességeket kínáló Anikó is azt mondta: tisztább, levegősebb – nem szorul be annyi dohányfüst –, mint például a megyeszékhelyen működő Cserepes sori piac.– Elégedett vagyok a vásárhelyi körülményekkel – jegyezte meg.Megírtuk, egy múlt év végi közgyűlésen vetődött fel az új vásártér gondolata: – A jelenlegi piacot kár tatarozni, felújítani, újat kell a helyén építeni – mondta akkor Lázár János országgyűlési képviselő, akkor még miniszter. Megkezdődött a tervezés.– Vásárhelyen a piac kereskedelmi, gazdasági és társadalmi központ. Fontos, hogy megújuljon, korszerűbb legyen, és az is, hogy továbbra is ezen a helyen működjön – nyilatkozta idén február elején Hegedűs Zoltán, akkori polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester.A legfontosabb érv az volt a változtatás mellett, hogy fel akarják venni a versenyt a bevásárlóközpontokkal, és az emberek magyar termékeket vásároljanak, kulturált körülmények között, megfizethető áron. A piacért akkor felelős önkormányzati képviselő, Fekete Ferenc elmondta: modern, jó feltételeket biztosító csarnokot akarnak felhúzni, és a mostani négynapossal szemben hétfőtől vasárnapig nyitva lenne az új piac, igazodva az igényekhez.A megépítendő piac-vásárközpontról Orbán Viktor miniszterelnöknek február elején látványtervet mutatott Hegedűs, és a kormányfőnek tetszett az elképzelés. Közölte: figyelik a vásárhelyi fejleményeket, és akár országos szinten is megindulhat a piacok hasonló átalakítása.– A piac a helyi Facebook – jelentette ki Hegedűs. – Agóra, találkozóhely.István, a Szegedről érkezett árus – ruhaneműtől a parfümökig – most azt mondja:– összegzett István.Több eladóval beszélgetve kiderült: ha pár méterrel arrébb költöznek a portékával, a vevőket az is megzavarja, és amikor visszatérnek a megszokott helyre, megkérdezik, hol voltak heteken keresztül.A vásárhelyi önkormányzatnál érdeklődtünk: milyen stádiumban van az időközi választások előtt meghirdetett projekt? Annyit tudtunk meg, hogy a hosszú távú terveiben szerepelt a városnak – saját pénzből finanszírozva –, készült látványterv, de ennél tovább nem jutott az ügy. Mucsi László, az önkormányzat városfejlesztési irodájának vezetője kérdésünkre közölte: ő nem foglalkozik a projekttel, de ez nem zárja ki azt, hogy más sem.