Rájártak a cseresznyére a seregélyek - Sok kárt okoznak az elriaszthatatlan és zajos madarak

Pánczél Zoltán cseresznyéjét megdézsmálta egy csapat seregély Kakasszéken. Fotó: Kovács Erika

Fekete sereg. Archív fotó: Karnok Csaba

A kéktói pusztán nem okoz kárt a seregély. A birkák mellett bogarásznak. Fotó: Kovács Erika

– A légy után Isten második legnagyobb csapása a seregély! – mondta a kakasszéki tanyán élő Pánczél Zoltán. A seregélyek előszeretettel látogatják a portáját.áimon, amikor már rájártak és csipkedték. Az már emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált. Éréskor nem győztem elriasztani őket, hogy valami azért maradjon a termésből – mesélte a férfi. Minden évben meggyűlik a baja a seregélyekkel. A kertben van egy körtefa is. Tavaly az egyik termése különösen szép nagyra nőtt.– Alig vártam, hogy megérjen. Na, mondom, leszedem és megeszem. De a Székkutas felőli oldalát teljesen szétcsipkedték. A szőlőt is hiába takartam le hálóval. Megtalálták az egyetlen féltenyérnyi rést, és bebújtak. Elüldözhetetlenek. A tanyám körbe van ültetve nyárfákkal. Oda föltelepednek és ordítanak. Hatalmas zajt csapnak. Valószínűleg veszekszenek a helyen, cukkolják egymást, mert annyian vannak, hogy alig férnek az ágakon. Sok ismerősöm panaszkodik itt a környékben, hogy a gyümölcsfáik termését pusztítják a seregélyek. Most a cseresznye és a meggy van az étlapon, aztán majd jön a szőlő – panaszolta Pánczél Zoltán. A férfi elmondta, légpuskával szokott a levegőbe lőni, olyankor felrebbennek, és átrepülnek a vasúti sínek melletti bokrokig, villanykarókig. Ott vannak fél óráig, aztán visszarepülnek.Még néhány hét, és a napraforgó is érni kezd. – Most még a virágzás legelején tartunk. Július végére, augusztus elejére biztos megjelennek a mi földjeinken is a seregélyek – mondta Ribárszki István, az eperjesi AGRO-Gárda Zrt. elnöke. – A helyi vadásztársasággal jó kapcsolatunk van. Ők riasztólövésekkel, gázágyúval riogatják a seregélyeket. Akkor elröpülnek, de pár napon belül hozzászoknak a zajhoz. Igazi védekezés nincs ellenük – summázta.Sóshalmon ősz elején a szőlőt pusztítják rendszeresen a seregélyek. – Ha a rovarokat, lárvákat szedegetik össze, az hasznot hajt a gazdáknak. De az nagyon rosszul esik az embernek, ha a gyümölcsöst lepik meg. Nekünk a szőlőnket pocskolják minden évben. Valószínűleg idén is így lesz. Van riasztási engedélyünk, ami augusztus 1-jétől október 31-éig szól – mondta Nagy Sándor sóshalmi borász.Hódmezővásárhelyen, a kéktói pusztán kaptuk lencsevégre, ahogy egy seregélycsapat a birkákkal együtt csemegézett. A seregélyek ugyanis kedvelik a jól lelegelt területeket, amiket például a birkák meg is taposnak, így felszínre kerülnek a kártevők, ezeket előszeretettel csipegetik fel a zajos madarak. Ezzel hasznot hajtanak a gazdáknak. Csakhogy legelő kevés van, a seregélyek pedig éhesek. Ezért járnak rá a gyümölcsösökre.Rendelet szabályozza a gyérítésétA seregély gyérítését, riasztását, mivel az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajnak minősül, rendelettel szabályozták.