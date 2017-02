Reggel még csúszkáltunk, délután tócsákat kerülgettünk

Nekünk is csúszott



Az ónos eső a Délmagyarország kézbesítőinek életét is megnehezítette, tegnap reggel nem mindenütt sikerült a szokott időben bedobni a postaládába lapunk friss számát. Elnézést kérünk előfizetőinktől az esetleges késésért, és köszönjük megértésüket.

Hódmezővásárhelyen is csúszkáltak a gyalogosok az ónos eső után. Fotó: Kovács Erika

Vásárhelyen a nagyobb utcákban már kedd délutántól járt a sószóró. A kisebbekben viszont, és jó néhány járdán, több parkolóban csúszkáltak az emberek tegnap. ( Szegeden is>> – Reggel alig tudtam kibotorkálni a garázsig – mesélte Makrai József . – Jégpáncél lett az udvarunk. Gyeprácsunk van, a füves része az elmúlt hetekben megfagyott, a kedd éjszakai, szerda hajnali eső nem tudott leszivárogni. Egy egész zsák útsót szórtam ki ott, illetve a ház előtt a járdán.– Nálunk a Kaszap utcában az egyik oldalon sóztak, de a másikon, mifelőlünk nem. Majdnem elestem – bosszankodott Krucsai Sándorné – Félelmetes ez a jég! Itt, az Oldalkosár utcában felszórták a járdát, de inkább óvatosan megyek. Láttam, a parkolókban is csúszkáltak az autósok.

Hetek óta jeges a szentesi Hajdú Lajos utca. Fotó: Králik Emese

– A kisfiam reggel elesett a járdán – mondta Kisalbert Kitti . – Nem vette zokon, azonnal felpattant. Szerencsére nem lett semmi baja, csak vizes lett a ruhája. Otthon mi is szórtunk ki útszóró sót, de nem sokat ért. Nem olvasztotta fel a jeget.Nem lehet azt mondani, hogy a makói önkormányzat nem készült a helyzetre: kedd délután a várost járva sok helyen – járdákon és kerékpárutakon is – láttunk közmunkásokat, akik bőségesen szórták a sót, homokot. Ennek ellenére tegnap kora reggel nagyon sok járda és bicikliút csúszós volt. A főtéri Korona környékén például több iskolába tartó diákot láttunk, aki kerékpárral elesett. Szerencsére komoly bajuk nem lett, még nevettek is.Az autósoknak több helyen bosszúságot okozott, hogy a járhatatlan kerékpárutak helyett a biciklizők kénytelenek voltak az úttestet használni. Később, ahogy az idő enyhült, lassanként olvadt a jég, de például az Erdélyi püspök utcai, dísztéglákból kirakott bicikliút sok helyütt még délelőtt 10 óra körül is veszélyes volt.

Szentesen tegnap reggel a járdák és a mellékutak szinte járhatatlanok voltak, lapunk munkatársa nem is egy olyan kerékpárost látott, aki hatalmasat esett menet közben. Később – bár gyakran eleredt az eső – sokat javult a helyzet, enyhült az idő. A jéggel azonban, főleg azokon a szakaszokon, ahol már hetek óta makacsul tartja magát, nem bírt az egész napos csapadék sem. Ilyen például a Hajdú Lajos utca, ahol akár a járdán, akár az úttesten, gond nélkül le lehetne bonyolítani egy jégkorongmérkőzést. A belvárosban a járdák és a kerékpárutak jórészt rendben voltak, azok az utak is, ahol nagy a forgalom, és a járművek kerekei lehordják a jeget, a külső városrészekben viszont nehézkes volt a közlekedés.Tegnap reggel háromszor annyi esetben riasztották a mentőket, mint egy átlagos napon. – Közel húszszor vonultunk ki olyan esetekhez, ami az ónos eső számlájára írható – tudtuk meg Túri Mihály vezető megyei mentőtiszttől.Az ilyenkor szokásos végtagtörések és -zúzódások mellett volt könnyű fejsérülés is, súlyos szerencsére nem. Mint ahogy durvább közlekedési balesethez sem kellett kivonulniuk a mentőknek. – Ilyen helyzetben a lakosság türelmét kérjük, és az nagy segítség, ha egy könnyebb kézsérülthöz nem a mentőket hívják, hanem beszállítják a traumatológia ügyeletére. Így előbb érünk ki a súlyosabb esetekhez – magyarázta Túri Mihály.