Rémhírek terjednek: emeletes csarnok, sportközpont lesz a vásárhelyi piac területén

– Már az új parkoló is a sportközpontnak és a szállodának készült, amit a mostani piac helyén építenek majd fel. Ezt beszélik az emberek – mondta egy anonimitást kérő vásárhelyi árus. A közelben álló férfi megerősítette, ő is így hallotta, hozzátéve: nagy hiba lenne, ha ez megtörténne, mert Vásárhelyen hagyománya van a piacnak, 2 év múlva lesz 100 éves.Mikor megemlítjük, új, a 21. század kihívásainak megfelelő, a multikkal versenyképes piacot építene a város a régi helyén, többen megjegyezték: első lépésként ingyenessé kellene tenni a parkolást, mert a nagy bevásárlóközpontoknál nem kell fizetni a várakozásért. Azzal, hogy a vásártér teljesen megújuljon, a 87 éves Galyas Istvánné Magdolna is egyetért. – A csarnokot „eldugták" hátra, előre, a bejárathoz kellene hozni, és legyen benne minden, hentes és vegyesbolt is – közölte kívánságait.A lavinát az önkormányzat által meghirdetett piaci konzultáció indította el, a kérdőívet 1400-an töltötték ki. Az erről tartott közgyűlési beszámolóból kiderült, többen megemlítették a csarnok kihasználatlanságát, a bankautomata és egy nagyobb élelmiszerbolt hiányát, azt, hogy a területet árufajták, termékek szerint kellene szektorokra osztani. Az elárusítóhelyek lefedésének a folytatása és a régi, rossz állagú betonasztalok javítása is szóba került, valamint hogy több helyen megáll az esővíz. Volt még a palettán wifihálózat, kulturális programok és esetleg egy „gyermekmegőrző" kialakítása. Erre Lázár János országgyűlési képviselő, kancelláriaminiszter – mint arról beszámoltunk – úgy reagált: minden javaslatot el és be kell fogadni. Hozzátette: ne a mostanit, a 70-es évek dizájnját idéző piacot újítsa fel a város, a helyén olyan újat építsen, ami versenyképes lehet a multikkal. – A városnak nincs adóssága, a kiadás betervezhető a következő évek költségvetésébe – jegyezte meg. Vagyis szakaszosan, több ütemben épülhetne meg az új piac.Az ötletet támogatja Bors Lászlóné Irénke ruhaárus, kijelentve: „a fejlődésre, a minőségi változásra vevők vagyunk". De attól tart – mert mint kiderült, ezt beszélik az emberek –, az új piacot nem a mostani helyén alakítják ki. A vallási témájú könyveket kínáló Juhász-Nagy Imre úgy értesült, nagy, emeletes vásárcsarnokot akarnak építeni, és ott az asztalbérleti díjak, a helypénzek jóval magasabbak lesznek. – Nem kell a csarnok! A kis portékánkat így is el tudjuk adni, onnan a nagyobb költségek miatt kiszorulnánk. Maradjon meg a jellege, mert a piac úgy piac, ahogy most van – jelentette ki. Egy másik árus, Anikó inkább az elárusítórész befedését szorgalmazta és a forgalmukat féltette az esetleges nagyobb beruházástól. Akadtak, akik azzal érveltek, a piacot nem lehet megszüntetni, hiszen a város vásártartó jogáról volt mindig is ismert. Benne van a nevében: Hódmezővásárhely.Az Orosházáról érkezett zöldségárus, Dalacsi Attiláné Csilla is megemlítette: az emberek a kényelem miatt – például a közelben és díjmentesen parkolhatnak – a multikat választják, pedig a piacon szebb és olcsóbb portékát vehetnének. Szerinte megoldást jelenthetne – amit többektől hallott már –, ha bevezetnék a bevásárlókocsik használatát, kulturáltabb és kényelmesebb lenne a vevők dolga. Elég lenne csak a beszerzőkörút végén a kocsihoz vagy a biciklihez menni, és átpakolni az árut. A másik standon zöldséget válogató Bereczki Imre közölte: – Jó ötletnek tartom az új piac építését, ez a mostani már lelakott, elavult, az elárusítóasztalok pedig balesetveszélyesek.– A pletykákkal, rémhírekkel nem tudok mit kezdeni. A közgyűlésben Lázár János azt mondta: az új piacot a régi helyén kell megépíteni, vagyis ott a jövőben is piac lesz. Most ennyit tudunk – közölte érdeklődésünkre Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója.