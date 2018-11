Rendhagyó kiállítás nyílik ma a vásárhelyi Emlékpontban - Lenin-arcok Darth Maultól a lazáig

Ma 18 órakor nyílik és február végéig látogatható a vásárhelyi Emlékpontban a Lenin mánia című kiállítás, amely Lenint, a köréje fonódó kultuszt és azt a korszakot is rendhagyó módon mutatja be. Olyan „nyelvezettel", például humorral, hogy a fiatalok is megértsék, hogy kedvük legyen megnézni a tárlatot – mondta a tegnapi sajtónyilvános bejáráson Fertőszögi Péter művészettörténész, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Kogart és az Emlékpont közös rendezése a kiállítás.– A Lenin-szobrok folyamatosan alakultak ki – közölte az alkotó, Udvardy Csaba sebészorvos –, először az otthon lévőket alakítottam át, majd jött a többi. Ezeken keresztül akartam elmondani gyerekkori érzéseimet, az akkori emlékeket kifejezni, úgy, hogy a mai fiatalok számára érthető, felfogható legyen. Nem jó, ha hamar elfelejtjük a közelmúltat – fogalmazott. Azt is elárulta: a család, főleg a felesége már kiakadt a Lenin-szobroktól, mert teljesen elfoglalták a nappalit. – Most biztosan azért szurkolnak, hogy sikeres legyen a kiállítás, mert akkor csak soká kerülhetnek újra haza a szobrok – mondta tréfálkozva.A tárlaton nemcsak Udvardy Csaba alkotásai, átalakításai, parafrázisai – Darth Maultól az ideológiai fürdő utánérzésen és a kalitkába zárton át a laza, zsebre dugott kezűig – láthatók, a Nemzeti Galériából 3 korabeli nagy alakú festmény és 1 bronzszobor kapott még helyet, valamint zászlók, jelvények tekinthetők meg. Bemutatják a vásárhelyi ülő Lenin-szobor – ennek másolata látható az Emlékpont homlokzatán – elkészítésének és avatásának történetét.Fertőszögi Péter szólt még arról, miként jött létre a tárlat, és arról, hogy a helyszínt akkor választották ki, mikor az Emlékpont Galériájában sétáltak, nézelődtek, és azt Elek András javasolta.– Reményeink szerint a kiállítás sikeres lesz, és Hódmezővásárhely után, még több magyar városba például Budapestre és Szegedre, sőt, akár külföldre is eljuthat – mondta a művészettörténész. Azt is megemlítette, készült egy 50 oldalas katalógus, a kiállítás vezető kurátorának, Szűcs Györgynek a korszakot, a Lenin-kultuszt – mely hozzátartozik történelmünkhöz – bemutató írásával.