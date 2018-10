Rendkívüli közgyűlés: pótolták a vásárhelyi tévé törzstőkéjét, eltörölték a látványsportklubok bérleti díját

A hosszúra nyúlt, a város anyagi helyzetét, az országos politikát is – például Márki-Zay október 23-i Bem téri beszédét – érintő vita után végül a Fidesz–KDNP-többség megszavazta, hogy a már említett bérleti díjakat idén november 1-jétől 2019. október 31-éig elengedik az említett kluboknak, így zavartalanul folytathatják utánpótlás-nevelő munkájukat. Ez 53 millió forintos bevételkiesést jelent a városnak.

A szerdai vásárhelyi rendkívüli közgyűlésen az egyik napirendi pont a látványsportokat érintő sportlétesítmények – sportuszoda, városi stadion, Balogh Imsi Sportcsarnok, Hódtói Sportcsarnok – működtetése, finanszírozásának kérdése volt. Amennyiben ugyanis az anyagiak hiánya miatt bezárnák azokat, több ezer gyerek sportolása kerülne veszélybe.A vita most sem nélkülözte a személyeskedést. Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakciójának vezetője indítványukat azzal indokolta: – Ne legyen esélye sem, hogy a sportlétesítmények zárva legyenek, és a fiatalok ne sportolhassanak.Márki-Zay Péter polgármester kijelentette: nem kívánta, és soha nem is sugalmazta a bezárást, azért dolgoznak nagyon keményen munkatársaival, hogy ez ne történjen meg. Ahhoz azonban pénzre lenne szükség, és nem annak elvonására a büdzséből – tette még hozzá.A Fidesz–KDNP ugyanis azt javasolta, a látványsportok képviselőinek, a HFC futballklubnak, a HLKC kézilabdaklubnak, a HVSC vízilabdaklubnak és a Kosársulinak engedjék el a bérleti díjat, ugyanis nehéz helyzetbe kerültek, mert nem folytak be a TAO-pénzek, nem bírják fizetni a díjat, így ellehetetlenülhetnek. A városvezető azt mondta: Lázár János vitte el ezeket az összegeket Makóra – ahogy azt a polgármester szerint be is jelentette a képviselő, és erről videó tanúskodik –, vagyis neki kellene azokat visszahoznia.– Pedig mi azon dolgozunk, hogy csökkentsük a veszteségeket a stadionnál és a strandnál is, óvatosan gazdálkodunk – jelentette ki Márki-Zay. Ezt megelőzően Kószó Péter (Fidesz–KDNP), mondván, hogy elege van az egészből, főleg a polgármester stílusából, elhagyta az üléstermet.. Ellenkező esetben fizetésképtelenség fenyegette volna a városi televíziót. Elhangzott még, hogy a Hód-Fürdő Kft.-nek a múlt héten átutalta az önkormányzat a számukra korábban megszavazott 127,8 millió forintot.