Rendkívüli közgyűlés Vásárhelyen: strandbelépő kell a legkisebbeknek is

Újdonság az éves kondibérlet, amely 70 ezer forint lesz, és céges belépőként napi 2 személy vehetné igénybe vele a szolgáltatást. Bevezetik a 30 alkalmas bérleteket is, ez a felnőtteknek 30 ezer forintba kerül majd, míg a sportrendezvényeken való részvétel, a látogatói jegy 800 helyett 500 forintba kerül majd. Kedvezményes jegy 18 óra helyett 17 órától váltható. A változtatások január 1-től lépnek életbe.



Kószó Péter alpolgármester javaslatára mérséklik az idősek téli költségeit. Erre az a vásárhelyi lesz jogosult, aki a tárgyévben, december 31-ig betöltötte 70. életévét, és a támogatás mértéke maximum 30 ezer forint lenne. Kószó megemlítette: ezt az elhunyt polgármester, Almási István is javasolta korábban, helyi rendeletbe illesztve ezzel neki is emléket állítanának. A képviselők döntöttek még a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatokról is.